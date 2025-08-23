😡 Тоуни раскритиковал организаторов Суперкубка Саудовской Аравии в Гонконге. Команды тренировались на ужасном газоне – «Аль-Ахли» всегда после «Аль-Насра» 😳

«Аль-Наср» и «Аль-Ахли» провели матч за Суперкубок Саудовской Аравии а Гонконге. «Аль-Ахли» победил в серии пенальти 2:2 (5:3)

Возможно, вы уже заметили, что некоторые саудовские клубы чувствуют себя несколько «ровнее» конкурентов – это легко определить по трансферам. Но это ожидаемо, а вот привилегии «Аль-Насра» в Гонконге уже выглядят странными.

Нападающий «Аль-Ахли» Айвен Тоуни поведал о странностях накануне матча:

«Честно, то, как с нами обращаются, это безумие. Они заставляют нас тренироваться на худшем тренировочном поле. Мы работаем после того, как «Аль-Наср» закончит занятия. Мы самая ненавистная команда в турнире. Организаторы не хотят, чтобы мы победили».

Фото с тренировок не нашли, но можете обратить внимание на газон по кадрам с матча.