😮 Рекорд «Амкала» и Подкользина обсуждают даже в Европе. Павлу уже нашли новый клуб
«Амкал» по-настоящему отжег, выпустив на поле в матче FONBET Кубка России 226-сантиметрового экс-баскетболиста НБА Павла Подкользина. Это мировой рекорд, а еще мировой хайп.
На событие отреагировали верующие спортивные издания – Marca, SPORTbible, TNT Sports, 433.
А вот, что пишут любители футбола в комментариях.
💭 «Не показывайте это Артете».
💭 «И со своим ростом он не смог забить головой».
💭 «Таких игроков обычно в FIFA создают».
💭 «Зато его никто не будет пихать».
💭 «Еще там 14-летний парень играл. Странный матч».