😮 Рекорд «Амкала» и Подкользина обсуждают даже в Европе. Павлу уже нашли новый клуб

«Амкал» по-настоящему отжег, выпустив на поле в матче FONBET Кубка России 226-сантиметрового экс-баскетболиста НБА Павла Подкользина. Это мировой рекорд, а еще мировой хайп.

На событие отреагировали верующие спортивные издания – Marca, SPORTbible, TNT Sports, 433.

А вот, что пишут любители футбола в комментариях.

💭 «Не показывайте это Артете».

💭 «И со своим ростом он не смог забить головой».

💭 «Таких игроков обычно в FIFA создают».

💭 «Зато его никто не будет пихать».

💭 «Еще там 14-летний парень играл. Странный матч».