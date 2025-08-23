😏 «Скоро он найдет игрока, виноватого во всем». Фанаты в восторге – тен Хаг проиграл с «Байером» первый матч Бундеслиги – «Хоффенхайму», который чуть не вылетел

Все хейтеры мира в предвкушении каждого матча леверкузенского «Байера», потому что не сомневаются в провале Эрика тен Хага. Эх… трудно с ними поспорить.

Бундеслига стартовала – «Леверкузен» проиграл «Хоффенхайму», окончившему прошлый сезон на 15-й строчке. Для «аптекарей» матч еще был и домашним.

Злопыхатели в восторге.

💭 «Продать лучших игроков и нанять физрука – кто удивлен?»

💭 «Не его вина, что они продали всех сильных футболистов».

💭 «Скоро он найдет игрока, виноватого во всем».

💭 «Давайте все дружно… посмеемся!»

💭 «Он поможет «Байеру» стереть все достижения последних лет».

💭 «Его славная карьера в «МЮ» тоже начиналась с поражения 1:2».