Уникальная ситуация в Бундеслиге. Возможно, «Айнтрахту» придется проиграть матч, чтобы попасть в ЛЧ

Правда, не все зависит только от них.

Франкфуртский «Айнтрахт» в настоящее время занимает шестое место в Бундеслиге и команде нужно набрать пять очков в трех матчах, чтобы сохранить эту позицию. Сейчас подопечные Дино Топпмеллера идут в зоне Лиги Европы и могут стать единственным клубом, кто представит Германию в этом турнире.

Это связано с тем, что Бундеслига, благодаря выступлениям своих клубов в еврокубках этого сезона, заработала дополнительное место в Лиге чемпионов.

Получается, что пять лучших команд этого сезона − «Байер», «Бавария», «Штутгарт», «РБ Лейпциг» и «Дортмунд» − сыграют в ЛЧ, а «Айнтрахт» не сможет догнать ни одну из них.

Все усложняется тем, что «Дортмунд» будет продвигаться в Лиге чемпионов. Если они обыграют в полуфинале «ПСЖ», а затем возьмут трофей, то автоматически путевку в главный клубный турнир Европы. Парни Терзича присоединятся к четырем другим командам, представленным выше, в качестве пяти клубов из немецкого первенства. Все будет именно так, за исключением одного сценария.

Согласно правилам УЕФА, если «Дортмунд» займет пятое место и выиграет турнир, то дополнительное место в ЛЧ получит команда, занявшая шестое место − на данный момент это «Айнтрахт».

Таким образом, для попадания в Лигу чемпионов франкфуртцам необходимо, чтобы произошли два вышеуказанных сценария. Но, по совпадению, они могут сыграть главную роль в том, чтобы преодолеть эту планку, проиграв один матч.

В последнем туре франкфуртцы сыграют против «Лейпцига», и им нужно уступить гостям, чтобы «РБ» опередил «Дортмунд» и занял четвертое место. Но и «Лейпциг», и «Дортмунд» находятся на расстоянии вытянутой руки от третьего «Штутгарта», которому необходимо набрать три очка, чтобы опередить «Дортмунд».

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня − через две недели после завершения сезона Бундеслиги, а значит, мы не узнаем, какие команды получат последнее квалификационное место в Бундеслиге до этого момента.