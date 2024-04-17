📹Кейн снялся в новой рекламе Ауди. В ней Мюллер засомневался в знаниях форварда немецкого 🇩🇪

Подтягивает уровень.

Впервые за долгие годы «Бавария» упустила титул чемпиона Бундеслиги, отдав его «Байеру». Однако эта неудача никоим образом не должна сказываться на обязательствах перед титульными спонсорами.

Форвард «Баварии» Харри Кейн вместе с одноклубниками Томасом Мюллером и Матисом Телем снялся в новом ролике для Ауди. В нем англичанин продемонстрировал знания немецкого, которые поставил под сомнения Мюллер.

На видео Кейн сидит за рулем новенького Audi Q6 e-tron, а Мюллер, находящийся по правую руку, спрашивает его: «Харри, куда мы едем?»

Повернув за угол, Кейн резко ответил: «Umleitung», что по-немецки означает «объезд». Пока англичанин маневрирует по баварским улицам, Тель, сидящий на заднем сиденье авто, выглядит обеспокоенным и спрашивает Томаса, серьезен ли Харри.

Мюллер переспрашивает: «Харри, ты же знаешь, что Umleitung − это не место?», на что Кейн подтверждает: «Томас, я знаю. Я просто знакомлюсь со своим новым домом».

В конце рекламы Мюллер шутит, что следующий пункт назначения − «Einbahnstrasse», что означает «улица с односторонним движением». Кейн, сдерживая смех, пытается повторить за носителем языка.

У «Баварии» долгосрочное партнерство с Ауди, которая входит в число акционеров клуба и владеет 8,33 процентами акций. По традиции, которая длится с 2002 года, игроки и персонал «Баварии» получают от производителя служебные автомобили. К примеру, у самого Харри Кейн есть выданный спонсором Audi Q8 e-tron.

Футболисты обязаны ездить только на авто этой марки. В прошлом Никлас Зюле, Кингсли Коман и Жером Боатенг нарушали это правило, получая штраф.