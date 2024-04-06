Цифры говорят, что Тухель – один из худших тренеров в истории «Баварии». Мюнхенцы бьют клубные антирекорды

«Бавария» со счетом 2:3 уступила «Хайденхайму» в 28-м туре немецкого первенства. Рекордмайстер упустил преимущество в два гола.

«Хайденхайм» – дебютант Бундеслиги, до встречи с мюнхенцами команда провела в высшем дивизионе чемпионата Германии всего 27 игр. У «Баварии» в Бундеслиге 2003 матча – это рекорд турнира.

Впервые с 2000 года мюнхенцы уступили дебютанту лиги. Никогда раньше Рекордмайстер не проигрывал дебютанту немецкого первенства, до этого ведя в два мяча.

Именно встреча с «Хайденхаймом» для Томаса Мюллера стала 700-й официальной игрой в составе «Баварии». У раумдойтера наибольшее количество матчей за мюнхенцев среди полевых игроков. Томаса обходит только Зепп Майер, на счету голкипера – 709 игр в воротах Рекордмайстера.

Мюллер вынес вердикт матчу с «Хайденхаймом» и заверил, что готов к борьбе:

«Тот факт, что мы переживаем не самый лучший период в истории клуба, очевиден для всех. Сейчас мы не можем изменить результат. Бессмысленно продолжать давить друг на друга. Во вторник [с «Арсеналом» в ЛЧ] мы выложимся по полной. После этой игры, с моим многолетним опытом, я уже почти вернулся в боевой режим».

Про непростой период Томас говорит верно. Скучали по ФК «Голливуду»? «Бавария» близка к возвращению своего давнего прозвища, по игре уж точно. Под руководством Тухеля процент поражений мюнхенцев составляет 25.5% – из 51 матча команда уступила в 13-ти. Это худший результат со времен Сорена Лербю, чей процент поражений в статусе тренера мюнхенцев равен 41.2%. Под руководством датчанина, в период с октября 1991 года по март 1992 года, «Бавария» проиграла в семи матчах из 17-ти.

И еще одно антидостижение команды Тухеля. Впервые с сезона 2011/12 Рекордмайстер потерпел больше пяти поражений. В матче с «Хайденхаймом» Томас получил желтую за споры с арбитром. Тренеру придется пропустить игру с «Кёльном».

Если «Бавария» приближается к своему старому прозвищу, то «Байер» стремится попрощаться с «Неверкузеном». «Фармацевты» повторили рекорд «Баварии» Гвардиолы, проведя без поражений 28 матчей в одном сезоне Бундеслиги.

В следующем туре команда Алонсо может не только побить рекорд Пепа, но и оформить чемпионство – за шесть матчей до завершения Бундеслиги. Но сперва «Байеру» нужно справиться с «Вердером».

Отрыв «Байера» от «Баварии» составляет 16 очков. Теперь мюнхенцы ближе к третьему месту, чем к первому. Более того, если «Штутгарт» обыграет дортмундскую «Боруссию», то команда Хенесса сравняется с «Баварией» по набранным очкам, но будет ниже по дополнительным показателям.

Как вам такая чемпионская гонка в Германии?