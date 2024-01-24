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Историческое событие на Кубке Азии: сборная Палестины победила и впервые в истории вышла в плей-офф

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Первая победа в рамках Кубка Азии.

Сборная Палестины вышла в плей-офф Кубка Азии - команда Макрама Дабуба обыграла сборную Гонконга (3:0) и заняла 3-е место в квартете C по итогам группового этапа.

Палестинцы набрали 4 очка и гарантировали себе место в четверке лучших команд, занявших третьи места в группах. Это дает им право на участие в 1/8 финала.

Сборная Палестины одержала первую победу в рамках Кубка Азии и впервые в истории сыграет в плей-офф этого турнира.

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