А где вы будете жить? Эрик Дайер забавно ответил на вопрос о том, собирается ли он переехать в дом к Харри Кейну

«Бавария» арендовала у «Тоттенхэма» Эрика Дайера. В соглашение включен пункт о выкупе. Защитник назвал переход в стан Рекордмайстера «осуществлением мечты».

В Мюнхене Дайер воссоединится со своим старым знакомым – Харри Кейном. Нападающий признавался, что не любит сидеть рядом с Эриком во время долгих перелетов и поездок. Все из-за уникальной способности защитника крепко засыпать в любых обстоятельствах.

После переезда в Мюнхен перед Дайером встал квартирный вопрос. На пресс-конференции журналисты спросили, не собирается ли защитник на какое-то время поселиться в доме Кейна.

Эрик заявил, что не хочет стеснять нападающего и его семью:

«Не знаю, есть ли у него в доме свободное место! Я еще не был у Харри, но он, конечно, уже пригласил меня в гости. Я обязательно к нему загляну, но не думаю, что останусь там надолго. У него много детей, дом и без меня будет переполнен, Харри и так очень занят. Не хочу добавлять ему работы».

Сам Кейн долго не мог обзавестись собственным жильем. После смены клубной прописки он полгода жил в одном из лучших отелей Мюнхена. По данным Bild, англичанин снимал номер стоимостью 11 тысяч евро за сутки. Менеджер отеля рассказал, что нападающий все время, проведенное в гостинице, вел себя очень скромно.

Наконец Харри подыскал жилье, куда сможет перевезти всю семью. Если верить сообщениям в немецкой прессе, англичанин арендовал дом, который раньше снимал Люка Эрнандес.

Может, Кейн все же найдет скромную каморку для товарища?