🔥 «Футболом управляют недальновидные старики». Де Лаурентис и Перес приступили к обсуждению формата Суперлиги

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, как продвигается процесс создания Суперлиги.

Глава чемпионов Италии уже обсудил этот вопрос с президентом «Реала».

«Я поговорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими руководителями, чтобы обсудить планы на будущее.

Футболом управляют недальновидные старики», - заявил Де Лаурентис.

Фанаты отреагировали на заявление.

💭 «И это говорит 74-летний Де Лаурентис?»

💭 «Перес и Де Лаурентис так молоды... Думают о будущем...»

💭 «Де Лаурентис знает, что не будет никакой Суперлиги. Он просто хочет больше денег от Серии А».

💭 «А мне нравится. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься об этом».

💭 «Эти парни что-то задумали».