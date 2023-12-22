🔥 «Футболом управляют недальновидные старики». Де Лаурентис и Перес приступили к обсуждению формата Суперлиги
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, как продвигается процесс создания Суперлиги.
Глава чемпионов Италии уже обсудил этот вопрос с президентом «Реала».
«Я поговорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими руководителями, чтобы обсудить планы на будущее.
Футболом управляют недальновидные старики», - заявил Де Лаурентис.
Фанаты отреагировали на заявление.
💭 «И это говорит 74-летний Де Лаурентис?»
💭 «Перес и Де Лаурентис так молоды... Думают о будущем...»
💭 «Де Лаурентис знает, что не будет никакой Суперлиги. Он просто хочет больше денег от Серии А».
💭 «А мне нравится. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься об этом».
💭 «Эти парни что-то задумали».