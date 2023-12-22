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🔥 «Футболом управляют недальновидные старики». Де Лаурентис и Перес приступили к обсуждению формата Суперлиги

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Аурелио Де Лаурентис Аурелио Де Лаурентис
Флорентино Перес Флорентино Перес
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Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, как продвигается процесс создания Суперлиги.

Глава чемпионов Италии уже обсудил этот вопрос с президентом «Реала».

«Я поговорил с Флорентино Пересом, и мы договорились о встрече с другими руководителями, чтобы обсудить планы на будущее.

Футболом управляют недальновидные старики», - заявил Де Лаурентис.

Фанаты отреагировали на заявление.

💭 «И это говорит 74-летний Де Лаурентис?»

💭 «Перес и Де Лаурентис так молоды... Думают о будущем...»

💭 «Де Лаурентис знает, что не будет никакой Суперлиги. Он просто хочет больше денег от Серии А».

💭 «А мне нравится. «Челси» и «Манчестер Юнайтед» должны задуматься об этом».

💭 «Эти парни что-то задумали».

1 комментарий
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Даже если суперлиги не будет, уефа и фифа сделают улучшение условия для всех и турнир должен улучшиться, потому что без конкуренции нет развития.
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