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Скандал в УЕФА🎥: охрана не пускала Дзанетти на жеребьевку ЛЧ, потому что он не взял удостоверение личности

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В понедельник в Ноьоне состоялась жеребьевка этапов плей-офф Лиги чемпионов, но увидеть распределение удалось не всем желающим.

В штаб-квартире УЕФА произошел курьезный случай – аргентинского футболиста и звезду «Интера» Хавьера Дзанетти не хотели пускать в зал, поскольку у него при себе не было удостоверения личности и аккредитации, либо потому что секьюрити с детства болеет за «Милан».

Позже аргентинцу все-таки разрешили пройти и посмотреть жеребьевку, но видео его противостояния со службой безопасности успело разлететься по социальным сетям.   

5 комментариев
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охрана не обязана знать всех гостей в лицо, а вот документы надо брать.
позиция "да ты знаешь, кто я" тут работать не должна
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Ну он очень сильно изменился внешне, могли и не узнать просто
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Секьюрити все правильно сделали.
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А что не так? Забыл доки - смотри жеребьевку по телевизору, то что Интер попал на Атлетико можно и из отеля узнать.
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Ответ Arthur Jacob
Ну он очень сильно изменился внешне, могли и не узнать просто
я тоже сначала не узнал, подумал зачем побрился налысо))))))))))))
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