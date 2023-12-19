Скандал в УЕФА🎥: охрана не пускала Дзанетти на жеребьевку ЛЧ, потому что он не взял удостоверение личности

В понедельник в Ноьоне состоялась жеребьевка этапов плей-офф Лиги чемпионов, но увидеть распределение удалось не всем желающим.

В штаб-квартире УЕФА произошел курьезный случай – аргентинского футболиста и звезду «Интера» Хавьера Дзанетти не хотели пускать в зал, поскольку у него при себе не было удостоверения личности и аккредитации, либо потому что секьюрити с детства болеет за «Милан».

Позже аргентинцу все-таки разрешили пройти и посмотреть жеребьевку, но видео его противостояния со службой безопасности успело разлететься по социальным сетям.