Эменало раскрыл глобальные планы саудовской лиги. В них есть место для Салаха, Мбаппе и Месси

Важно мнение игроков.

Директор саудовской лиги Майкл Эменало дал обширное интервью Sky Sports. Во время разговора с журналистом экс-технический директор «Челси» и «Монако» рассказал о том, кого бы саудовские клубы хотели видеть у себя и как себя чувствуют действующие звезды местного футбола.

«Мо Салах, как и Месси, Бензема, Роналду и Де Брюйне − это игроки, которых мы хотели бы видеть, если у клубов появится желание их приобрести. Но мы также понимаем, что Мо счастлив там, где он находится сейчас. Мы очень уважаем это и не хотим, чтобы на него оказывалось какое-то давление. Он из тех, кого ты хочешь видеть в своей лиге, в любой лиге. Мы уважаем «Ливерпуль» и инициатива не будет исходить от нас. Она должна быть согласованная всеми сторонами. Это личное, ведь он игрок, которого я взял в «Челси» и который мне нравится».

Следующим летом Килиан Мбаппе может стать свободным агентом. Это значит, что уже с 1 января он имеет право вести переговоры с любым клубом.

«Разговор открыт, но мы не знаем, чего он хочет. Наша позиция предельно ясна − любой из этих игроков знает, где мы находимся. Если есть интерес стать частью того, что мы пытаемся построить сейчас или в будущем, ты не можешь отказаться от возможности попробовать [привезти Мбаппе]. Килиан − тот, кого я люблю как игрока.

Нельзя говорить о том, был ли он близок к переходу, если этого не произошло. Не могу сказать, как далеко все зашло, но был выраженный интерес: если он готов приехать, то есть клуб, который освободит под него место».

Прошлым летом Лео Месси получил предложение из Саудовской Аравии, но сделал выбор в пользу МЛС и «Интер Майами». В начале 2024 года планируется матч между командами Роналду и Месси, но мог бы аргентинец оказаться в саудовской лиге в будущем?

«Встреча двух лучших игроков последних десятилетий, по нашим ожиданиям, вызовет невероятное волнение. Болельщикам должно быть весело, мы с нетерпением ждем этого события. Могу сказать наверняка, что если Месси захочет играть здесь, то мы сможем найти для него клуб, где он получит возможность проявить способности».

Не могли не затронуть тему нескольких звездных игроков, которые уже играют в Саудовской Аравии. В частности журналист спросил про роль Криштиану Роналду, адаптацию Джордана Хендерсона и травму Неймара.

«Криштиану уже как администратор лиги. Я благодарен за то, что он делает. Он прекрасный пример в индустрии того, как нужно инвестировать в себя как в продукт. То, что он делает в своем возрасте, похоже на Леброна Джеймса, уникально. Мы очень гордимся им, и лично я очень уважаю тот вклад, который он дает.

Думаю Джордан Хендерсон счастлив здесь. Ему больше нечего доказывать, он это понимает. Хендерсон прошел путь от академии «Сандерленда» до капитана «Ливерпуля», до вершины в лучшей лиге мира. Он приехал сюда за вызовом. Думаю, что он восторге от всего и постепенно понимает, что некоторые дискуссии вокруг него − это хорошо. Это дает ему возможность защитить свое наследие и свое решение приехать сюда.

Нам не хватает Неймара, его яркого таланта. Мы бы рады видеть его, но когда делаешь такие инвестиции, риск травм есть всегда. К сожалению, это случилось. Мы следим за его восстановлением и надеемся, что он вернется еще более голодным и захочет доказать свое мастерство. Мы поддерживаем связь, регулярно получаем фидбэк. Знаем, что он намерен вернуться, он чувствует себя лично обязанным королевству и лиге».

А что насчет новых игроков? В европейском футболе в общем и в АПЛ в частности, есть те, кто сейчас находится без клуба или в трудной ситуации.

«Мы не хотим, чтобы нас считали свалкой для игроков, которые не заиграли в других клубах. Мы должны внимательно изучить, что требуется саудовским командам. Я не хочу преуменьшать качество или важность такого игрока, как Джейдон Санчо, которого знаю достаточно давно, но сейчас мы не обсуждаем никого конкретного.

У нас нет никакой дискриминации по позиции. Все остается на усмотрение клубов, которые сами решают, что им нужно. Если кому-то нужен Давид Де Хеа, и они могут себе это позволить, мы будем рады привлечь его в лигу. Он тот, кого нам представляли, у нас была доступная информация. Но обсуждение и переход − совершенно разные вещи».