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Криштиану Роналду продолжает познавать красоты Саудовской Аравии📸

Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Футбол Футбол

Криштиану Роналду продолжает познавать Саудовскую Аравию. Вчера футболист, выступающий за «Аль-Насср», поделился в социальной сети впечатлениями от поездки в оазис Аль-Ула, куда он отправился в компании Джорджины Родригес.

Аль-Ула – первый исторический объект в Саудовской Аравии, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является интересным археологическим памятником, который восходит к Набатейскому царству. Это созданный природой музей под открытым небом.

Наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд намерен развивать в регионе туризм путём создания природного, туристического, археологического и культурного парков. Уверены, что благодаря Криштиану Роналду об этом уникальном месте узнают по всему миру.

3 комментария
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Очень красивые места, что и говорить. Даже дух древности холодком пробирает)
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Бомба места
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Жаль нам никогда не получится смотрет живую 🥺
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