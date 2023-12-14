Криштиану Роналду продолжает познавать красоты Саудовской Аравии📸

Криштиану Роналду продолжает познавать Саудовскую Аравию. Вчера футболист, выступающий за «Аль-Насср», поделился в социальной сети впечатлениями от поездки в оазис Аль-Ула, куда он отправился в компании Джорджины Родригес.

Аль-Ула – первый исторический объект в Саудовской Аравии, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, является интересным археологическим памятником, который восходит к Набатейскому царству. Это созданный природой музей под открытым небом.

Наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд намерен развивать в регионе туризм путём создания природного, туристического, археологического и культурного парков. Уверены, что благодаря Криштиану Роналду об этом уникальном месте узнают по всему миру.