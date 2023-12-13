Знакомьтесь с женой Лаутаро Мартинеса - Агустиной😍 пару познакомили Ванда Нара и Мауро Икарди

Знакомьтесь с роскошной супругой звезды «Интера» Лаутаро Мартинеса – Агустиной Гандольфо.

Как и Мартинес, Агустина родом из Аргентины. 29-летняя девушка – известная модель и инфлюенсер. Агустина играла в волейбол на любительском уровне, прежде чем заняться модельным бизнесом.

Мартинес и Гандольфо познакомились в 2018 году на вечеринке, организованной Мауро Икарди и его женой Вандой Нара в Аргентине. Ванда познакомила Лаутаро с моделью, и через некоторое время они начали встречаться. Тогда Мартинес играл за «Расинг» в Аргентине, но в том же году переехал в Италию, чтобы присоединиться к миланскому «Интеру». Гандольфо отправилась с ним.

Нападающий миланского «Интера» женился на Агустине 29 мая 2023 года на вилле д'Эсте на озере Комо, на празднике присутствовало около 120 гостей, включая членов семьи и друзей.

Пара воспитывает двоих детей – дочь Нину (2021) и сына Тео (2023).