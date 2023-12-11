Стиль Моуриньо - когда «Рома» осталась вдевятером, тренер передал записку своему вратарю через болбоя. И это помогло!🔥🔥🔥

«Рома» вдевятером сыграла вничью с «Фиорентиной» (1:1) в 15-м туре Серии А.

21-летний полузащитник Никола Залевски получил две желтые карточки – на 41-й и 64-й минутах.

На 87-й минуте главный судья Антонио Рапуано показал прямую красную карточку форварду Ромелу Лукаку, открывшему счет в матче на 5-й минуте, за грубую игру – бельгийский форвард в подкате въехал в ногу Кристиану Куаме.

Вскоре после удаления бельгийца Жозе Моуринью предпринял нестандартный шаг - написал записку собственному вратарю Рую Патрисию, которую он передал через болбоя.

В итоге «Рома» смогла удержать ничью 1:1. Отметим, что по ходу матча римляне из-за травм потеряли двух нападающих – Пауло Дибала покинул поле на 25-й минуте, а заменивший его Сердар Азмун – на 62-й.