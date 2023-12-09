У Кафу большие проблемы в Бразилии. Из-за неудачного вложения он продал дом и закрыл фонд помощи детям 😭

Il Giornale пишет, что у Кафу большие финансовые проблемы.

Экс-защитник «Милана» и «Ромы» рассказал, что стал жертвой неудачно вложенных средств, в результате чего, ему пришлось продать дом за половину стоимости ($4,64 млн вместо $7,5 млн) для покрытия долгов.

Все началось с того, что Кафу решил вложиться в предприятие бизнесмена из Сан-Паулу.

«Я одолжил ему имиджевые права на мое имя и ресурсы, а в конце концов он принес мне этот долг. Я доверял ему, но долг лишь увеличивался. В итоге ко мне пришли кредиторы.

Из-за этой истории, в 2019 году Кафу был вынужден закрыть свой фонд, созданный для помощи бедным детям и поддержки их будущего трудоустройства в Бразилии. Чемпион мира просто не мог компенсировать его расходы.