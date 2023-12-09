У Кафу большие проблемы в Бразилии. Из-за неудачного вложения он продал дом и закрыл фонд помощи детям 😭
Il Giornale пишет, что у Кафу большие финансовые проблемы.
Экс-защитник «Милана» и «Ромы» рассказал, что стал жертвой неудачно вложенных средств, в результате чего, ему пришлось продать дом за половину стоимости ($4,64 млн вместо $7,5 млн) для покрытия долгов.
Все началось с того, что Кафу решил вложиться в предприятие бизнесмена из Сан-Паулу.
«Я одолжил ему имиджевые права на мое имя и ресурсы, а в конце концов он принес мне этот долг. Я доверял ему, но долг лишь увеличивался. В итоге ко мне пришли кредиторы.
Из-за этой истории, в 2019 году Кафу был вынужден закрыть свой фонд, созданный для помощи бедным детям и поддержки их будущего трудоустройства в Бразилии. Чемпион мира просто не мог компенсировать его расходы.
Кафу основал бизнес в 2004 году, но в 2019 году уже выявились некоторые проблемы, связанные с долгами. «Это моя личная проблема. Я могу отдать свое имущество, свою машину, свой дом, я могу оплатить свои долги, как захочу», — заявил он, подчеркнув этот вопрос еще в начале 2023 года. « Многие говорят, что я сломался. У всех нас есть проблемы, но я не разорен. У меня есть проблема с долгами, но она будет решена. Моим потом, работой и преданностью делу мы решим эту проблему » .
Его экономические проблемы, очевидно, начались после того, как он попытался помочь бизнесмену из Сан-Паулу, имя которого он не назвал в интервью бразильской телепрограмме. « Я одолжил ему свой имидж, одолжил ему некоторые вещи, и в конечном итоге он создал этот долг за доверие этому человеку. И долг рос как снежный ком. Кредиторы пришли ко мне, чтобы взыскать этот долг, потому что я просто пытался помочь другу», - прокомментировал он.