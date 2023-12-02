«Какой дебил принимал решение? Понравилась игра?» Карпин не сдержал эмоций и раскритиковал отказ о переносе матча в снегопад

Мощный циклон, добравшийся до Москвы, вмешался в матч ЦСКА и «Ростова» (2:0). Снегопад накрыл город около полудня, Валерий Карпин переживал больше всех и требовал перенести игру.

Несмотря на погоду, матч состоялся: команда Карпина уступила 0:2, а после игры тренер «Ростова» раскритиковал отказ РФС о переносе встречи:

«Вы чё сами ничё не видели? Чё вы ерунду спрашиваете? Ни в чём не было шанса сегодня. Чё тут спрашивать про футбол? О чём разговор вообще здесь? Другой вопрос задавайте. Не было никаких вариантов сегодня побеждать.

У кого залетело, у кого получилось – вот и всё. Какой футбол?! А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот? Чтобы видеть это действо. Хотя лучше назвать как Галактионов. Чё они делают? Футбол убивают? И так в России футбол не особо, мягко говоря. Хорошо кому-то сделали? Понравилась игра вам?».