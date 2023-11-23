❗ Трансфер Мессиньо в «Барселону» под угрозой. В гонку вступает мадридский «Реал»
«Реал Мадрид» присоединился к «Барселоне» в гонке за бразильского вундеркинда Эстевана Виллиана, известного по прозвищу Мессиньо, сообщает Mundo Deportivo.
«Сливочные» уже связались с «Палмейрасом», чтобы узнать трансферный статус игрока. Окружение Винисиуса также готово посодействовать сделке.
У 16-летнего Мессиньо есть в контракте пункт о выкупе за €60 млн. «ПСЖ» уже сделал предложения на сумму €40 млн и €50 млн, которые, похоже, были отклонены бразильским клубом.
Сам футболист недавно рассказал, что мечтает играть только за «Барселону».
Отметим, что Виллиан - правый вингер, который также способен действовать на левом фланге и на позиции атакующего полузащитника. В данный момент он выступает за сборную Бразилии на ЧМ U17, где уже отметился тремя голами и тремя голевыми передачи в четырех матчах.
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