Та самая футболка Марадоны продана на аукционе Sotheby's - сумма побила все возможные рекорды💰💰💰

Очень много денег.

Футболка, в которого Диего Армандо исполнил ту самую «руку Бога» с ЧМ-1986 была продана на аукционе в Лондоне за рекордную сумму - 9 миллионов 280 тысяч долларов.

Это стало абсолютным рекордом для вещей, связанных с миром спорта. Ранее самой дорогой спортивной футболкой была джерси Бэйба Рута - игрока «Нью-Йорк Янкис» 1930-х годов. Другой самой дорогой спортивной вещью была написанный от руки олимпийский меморандум - его продали за рекордные 8 миллионов 800 тысяч долларов.