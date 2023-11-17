«Его можно было остановить только с помощью фола»: Джон Оби Микел сделал выбор в вечном споре о Месси и Роналду
Споры о Месси и Роналду не закончатся никогда. Оба игрока вписали свои имена в историю футбола, но болельщики, вероятно, никогда не перестанут доказывать друг другу, что именно их кумир лучше оппонента.
В этой вечной дискуссии принимают участие и футболисты. Джон Оби Микел отдал свой голос за Месси, вспомнив, как выходил на поле против Лео и Криштиану.
Об этом он рассказал на подкасте Рио Фердинанда:
«Да, я знаю, что их [Месси и Роналду] постоянно сравнивают. А я ведь играл против каждого. Когда мы [«Челси»] играли против «Манчестер Юнайтед», мы знали, что Эшли Коул разберется с Криштиану Роналду.
Но перед каждым матчем с «Барселоной» мы всю неделю обсуждали, как остановить Лионеля Месси. Против него нельзя было выставить одного игрока, даже двух, они бы не справились, это просто невозможно. В итоге мы приходили к тому, что остановить Месси возможно только с помощью фола. Потому что иначе мяч у него было просто не забрать.
Не могу сказать, что Месси в миллион раз лучше, ведь уважаю наследие Криштиану. Но для меня Месси находится на совершенно другом уровне».
Как вам аргументы Микела?
Угу, настолько разобрался, что год отходил, когда Роналду одним финтом усадил Коула на шпагат:
https://twitter.com/Gabrielhustle10/status/1724630836543099197?t=F23EwDnd-5upWOh3T6agSg&s=19
https://youtube.com/shorts/dCdATgk_GiI?si=ouFhzo-pKbp1exQC
Коул о противостоянии с Криштиану: «Мне правда нравились наши дуэли. Обожаю его технику. Когда я выступал против него в первый раз, то чуть не порвал связки паха: он сделал какой-то финт, и я рванулся в обе стороны. Одноклубники меня просто засмеяли потом. Я про себя знаю, что если соберусь и сконцентрируюсь, то смогу отыграть хорошо против любого, но с Криштиану все было по другому. «Манчестер Юнайтед» кажется уже не таким грозным, каким был с ним, лучшим футболистом мира»
https://www.skysports.com/amp/football/news/5650984/cole-i-miss-ronaldo
https://youtube.com/shorts/dGIAEhC4ajk?si=_FzGzyy2NqB04iK6