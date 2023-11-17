«Его можно было остановить только с помощью фола»: Джон Оби Микел сделал выбор в вечном споре о Месси и Роналду

Споры о Месси и Роналду не закончатся никогда. Оба игрока вписали свои имена в историю футбола, но болельщики, вероятно, никогда не перестанут доказывать друг другу, что именно их кумир лучше оппонента.

В этой вечной дискуссии принимают участие и футболисты. Джон Оби Микел отдал свой голос за Месси, вспомнив, как выходил на поле против Лео и Криштиану.

Об этом он рассказал на подкасте Рио Фердинанда:

«Да, я знаю, что их [Месси и Роналду] постоянно сравнивают. А я ведь играл против каждого. Когда мы [«Челси»] играли против «Манчестер Юнайтед», мы знали, что Эшли Коул разберется с Криштиану Роналду.

Но перед каждым матчем с «Барселоной» мы всю неделю обсуждали, как остановить Лионеля Месси. Против него нельзя было выставить одного игрока, даже двух, они бы не справились, это просто невозможно. В итоге мы приходили к тому, что остановить Месси возможно только с помощью фола. Потому что иначе мяч у него было просто не забрать.

Не могу сказать, что Месси в миллион раз лучше, ведь уважаю наследие Криштиану. Но для меня Месси находится на совершенно другом уровне».

Как вам аргументы Микела?