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«Его можно было остановить только с помощью фола»: Джон Оби Микел сделал выбор в вечном споре о Месси и Роналду

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Споры о Месси и Роналду не закончатся никогда. Оба игрока вписали свои имена в историю футбола, но болельщики, вероятно, никогда не перестанут доказывать друг другу, что именно их кумир лучше оппонента.

В этой вечной дискуссии принимают участие и футболисты. Джон Оби Микел отдал свой голос за Месси, вспомнив, как выходил на поле против Лео и Криштиану.

Об этом он рассказал на подкасте Рио Фердинанда:

«Да, я знаю, что их [Месси и Роналду] постоянно сравнивают. А я ведь играл против каждого. Когда мы [«Челси»] играли против «Манчестер Юнайтед», мы знали, что Эшли Коул разберется с Криштиану Роналду.

Но перед каждым матчем с «Барселоной» мы всю неделю обсуждали, как остановить Лионеля Месси. Против него нельзя было выставить одного игрока, даже двух, они бы не справились, это просто невозможно. В итоге мы приходили к тому, что остановить Месси возможно только с помощью фола. Потому что иначе мяч у него было просто не забрать.

Не могу сказать, что Месси в миллион раз лучше, ведь уважаю наследие Криштиану. Но для меня Месси находится на совершенно другом уровне».

Как вам аргументы Микела?

9 комментариев

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Гласящий Истину!
Пора уже прекращать эти сравнения. Все адекватные болельщики давно знают, что Месси лучше Роналду. А все неадекватные, могут только минусовать всеми признанный факт!)
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Карл-Хайнц Кёрбель
Роналду как кошка с мышкой играл с Эшли, вспомните момент как он его на шпагат посадил)
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lama_kuka
Вечная дискуссия закончилась. Задолго до победы на ЧМ. Лео победитель. Только глупец не признает этого.
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Веселый денек
«Коул разберется с Роналду»
Угу, настолько разобрался, что год отходил, когда Роналду одним финтом усадил Коула на шпагат:
https://twitter.com/Gabrielhustle10/status/1724630836543099197?t=F23EwDnd-5upWOh3T6agSg&s=19
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Игорь Климов
Давно уже всем понятно в мире, что Лео Месси - это космический уровень футбола.
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rej1sta
Ответ Веселый денек
«Коул разберется с Роналду» Угу, настолько разобрался, что год отходил, когда Роналду одним финтом усадил Коула на шпагат: https://twitter.com/Gabrielhustle10/status/1724630836543099197?t=F23EwDnd-5upWOh3T6agSg&s=19
Роналду сам говорил, что Коул самый сложный защитник, против которого он играл

https://youtube.com/shorts/dCdATgk_GiI?si=ouFhzo-pKbp1exQC
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mj23.net
Ну да ну да, именно поэтому к Коулу часто подбегал второй игрок, чтобы Криш не ушел во внутрь. Начинают рассказывать бывалые сказочки, что никто не думал, как его сожрать, когда там иногда по три игрока его крыло именно на фланге Коула. Хотя там часто проблема была чисто в том, что Криш зачем-то пытался убежать, когда ровным счетом никто из партнеров не успевал, и Криш банально сам себя изолировал. Коул хорошо конечно защищался, особенно на Евро 2004, но и фолили там нормально и жестко. А видимо то, что Месси страдал именно с Челси, было результатом суперпуперпродуманных защитных действий.
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Веселый денек
Ответ rej1sta
Роналду сам говорил, что Коул самый сложный защитник, против которого он играл https://youtube.com/shorts/dCdATgk_GiI?si=ouFhzo-pKbp1exQC
Равно как и его визави.
Коул о противостоянии с Криштиану: «Мне правда нравились наши дуэли. Обожаю его технику. Когда я выступал против него в первый раз, то чуть не порвал связки паха: он сделал какой-то финт, и я рванулся в обе стороны. Одноклубники меня просто засмеяли потом. Я про себя знаю, что если соберусь и сконцентрируюсь, то смогу отыграть хорошо против любого, но с Криштиану все было по другому. «Манчестер Юнайтед» кажется уже не таким грозным, каким был с ним, лучшим футболистом мира»
https://www.skysports.com/amp/football/news/5650984/cole-i-miss-ronaldo
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rej1sta
Ответ Веселый денек
Равно как и его визави. Коул о противостоянии с Криштиану: «Мне правда нравились наши дуэли. Обожаю его технику. Когда я выступал против него в первый раз, то чуть не порвал связки паха: он сделал какой-то финт, и я рванулся в обе стороны. Одноклубники меня просто засмеяли потом. Я про себя знаю, что если соберусь и сконцентрируюсь, то смогу отыграть хорошо против любого, но с Криштиану все было по другому. «Манчестер Юнайтед» кажется уже не таким грозным, каким был с ним, лучшим футболистом мира» https://www.skysports.com/amp/football/news/5650984/cole-i-miss-ronaldo
Главное, кого Коул назвал лучшим)

https://youtube.com/shorts/dGIAEhC4ajk?si=_FzGzyy2NqB04iK6
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