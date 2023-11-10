🤨 «Мне было комфортно играть почти со всеми». Месси назвал имена лучших партнеров по команде в своей карьере 😮

Лионель Месси назвал имена своих десяти самых любимых экс-партнеров по команде.

Нападающий рассказал об этом в интервью Titan Sports, начав с неожиданных фамилий - Это'о и Роналдиньо.

«Роналдиньо, Это′О, Суарес, Хави, Иньеста, Бускетс. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками и наслаждаться футболом с ними.

Кстати, я чуть не забыл Неймара, потому что там было много крутых парней. Должно быть, есть много имен, о которых я забыл упомянуть.

Мне посчастливилось играть с лучшими игроками, с лучшими нападающими. Неймар, Это'о, Суарес, Ибрагимович, Вилья и многие другие.

Мне было комфортно играть почти со всеми. Это было легко, ведь они были лучшими из лучших», - признался аргентинец.

Кого мог забыть Лео?