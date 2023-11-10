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🤨 «Мне было комфортно играть почти со всеми». Месси назвал имена лучших партнеров по команде в своей карьере 😮

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Футбол Футбол

Лионель Месси назвал имена своих десяти самых любимых экс-партнеров по команде.

Нападающий рассказал об этом в интервью Titan Sports, начав с неожиданных фамилий - Это'о и Роналдиньо.

«Роналдиньо, Это′О, Суарес, Хави, Иньеста, Бускетс. Мне посчастливилось играть с лучшими игроками и наслаждаться футболом с ними.

Кстати, я чуть не забыл Неймара, потому что там было много крутых парней. Должно быть, есть много имен, о которых я забыл упомянуть.

Мне посчастливилось играть с лучшими игроками, с лучшими нападающими. Неймар, Это'о, Суарес, Ибрагимович, Вилья и многие другие.

Мне было комфортно играть почти со всеми. Это было легко, ведь они были лучшими из лучших», - признался аргентинец.

Кого мог забыть Лео?

8 комментариев

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mikael sadiqov
А нам прсчастливолось увидеть эпоху Месси.
+9
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+9
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Джек Воробей
Как же всё-таки недооценивают Ди Марию
+3
0
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Александр Опёнышев
Жаль, что он Педро не вспоминает
Не звезда конечно, но даже сейчас глядя на нарезки с трио Педро-Месси-Вилья можно увидеть, как наш воспитанник ловко чувствовал Лео, ничем не хуже мозговитых хавбеков
+1
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Klinsmann32
Игуаин?)
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Виталий Ан
Ответ mikael sadiqov
А нам прсчастливолось увидеть эпоху Месси.
Плюс, хоть и не поклонник пешехода)
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Виталий Ан
Ответ RedBaronPA
Я наверное Особенный болельщик. Я видел игру Пеле, Бекенбаура, Круифа ( именно так его называли в СССР), Румениге, Гуллита, Ван Бастена, Блохина, Буряка, Платини и его мушкетеров, Зидана, дельПьеро и конечно же двух Богов футбола Марадону и Месси. Причём в силу личной биографии большинство из вышеупомянутых героев футбола я видел лично на стадионе( минимум один раз). И смею утверждать : круче Лео не было ни кого. Диего , как игрок, рядом, но как человек испортил себе биографию. Пеле крут, но он не ТВОРЕЦ! Пеле великий завершитель! А талант создавать игру был дан всего лишь двоим: Диего и Лео!
Месси фаны как только не ухищряются превознести своего кумира. Хорш, Легенда, но не выше других легенд. Один из!
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