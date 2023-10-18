💥 «Может ли в мире быть причина, чтобы сбрасывать бомбы на детей?! Где ваша человечность?». Озил снова обратился к общественности

Экс-нападающий «Реала» и сборной Германии Месут Озил отреагировал на события происходящие в Газе.

«Может ли в этом мире быть хоть какая-то причина, чтобы сбрасывать каждый час бомбы на невинных людей и особенно на маленьких детей, убивая их!? Определенно нет!!! Это такой кошмар - где ваша человечность, люди?» - написал в соцсетях немецкий футболист с турецкими корнями.

Игрок обратился к подписчикам после трагедии, случившейся в одной из сохранивших больниц Газы. По некоторым данным, число погибших превысило 800 человек.

В комментариях поддержали игрока.

💭 «Славный человек. Ты используешь свою популярность, чтобы поддержать братьев».

💭 «Спасибо, что говоришь о вещах, которые многие предпочитают не видеть».

💭 «Человечество просто обсуждает это в соцсетях».

💭 «Человечность? Это ложь, которую они придумали и используют только для осуждения любого, кто с ними не согласен».

💭 «Нет ситуации, которая оправдывает гибель людей как в Израиле, так и в Палестине, либо в Газе. Мир - это лучший ответ».