«Его стоит арестовать уже только за это». А никто не заметил, что в основе «Реала» играет защитник, не заигравший в «МЮ» тен Хага 😮‍💨

Часть фанатов «МЮ» всерьез считает, что Эрика тен Хага не стоило увольнять из клуба, глядя на игру команды при Рубене Амориме.

Тогда давайте обратим внимание на еще один аргумент против голландца.

Этим летом Альваро Каррерас перешел из «Бенфики» в мадридский «Реал» за €50 млн. Год назад «Юнайтед» продал его в Португалию за €6 млн, еще €8,8 млн «МЮ» получил в качестве процента от перехода игрока в «Реал».

«МЮ» лишился игрока год назад – еще при Эрике тен Хаге, который не сумел найти футболисту место на левом фланге. А «Бенфика сделала это сразу же.

Сейчас «Реал» оценивает игрока в €80 млн.

💭 «Тен Хага стоит арестовать уже только за это».

💭 «Хуже всего то, что у нас был огромный пробел на позиции левого защитника. Все видели, что он хорош, кроме тен Хага».

💭 «В этом больше вина клуба».

💭 «У тен Хага были талантливыми только клиенты его агентства».