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🥹😭 Реакция мамы Роналду на исторический трофей Криштиану. Этот момент дорогого стоит

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Долореш Авейру
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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В соцсети попали реакция матери Криштиану Роналду, когда ее сыну вручали памятный трофей за 200 матчей в составе сборной Португалии.

Долореш Авейру не смогла сдержать слез.

38-летний португалец стал первым футболистом, сыгравшим 200 матчей под флагом национальной сборной.

Криштиану забил 125 голов за сборную Португалию, что является мировыми рекордом.

Напомним, что вчера Португалия квалифицировалась на Евро-2024.

3 комментария

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Павел Зюзин
Сразу вспомнил как моя мама радуется каждой моей грамотой или подарку мне
+3
0
+3
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МАГА 123
Мамкина гордость!
+2
0
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Валя Юлина
Ответ МАГА 123
Мамкина гордость!
папин бродяга,мамин симпатяга))
+1
0
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