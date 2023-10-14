🥹😭 Реакция мамы Роналду на исторический трофей Криштиану. Этот момент дорогого стоит
В соцсети попали реакция матери Криштиану Роналду, когда ее сыну вручали памятный трофей за 200 матчей в составе сборной Португалии.
Долореш Авейру не смогла сдержать слез.
38-летний португалец стал первым футболистом, сыгравшим 200 матчей под флагом национальной сборной.
Криштиану забил 125 голов за сборную Португалию, что является мировыми рекордом.
Напомним, что вчера Португалия квалифицировалась на Евро-2024.
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