🥹😭 Реакция мамы Роналду на исторический трофей Криштиану. Этот момент дорогого стоит

В соцсети попали реакция матери Криштиану Роналду, когда ее сыну вручали памятный трофей за 200 матчей в составе сборной Португалии.

Долореш Авейру не смогла сдержать слез.

38-летний португалец стал первым футболистом, сыгравшим 200 матчей под флагом национальной сборной.

Криштиану забил 125 голов за сборную Португалию, что является мировыми рекордом.

Напомним, что вчера Португалия квалифицировалась на Евро-2024.