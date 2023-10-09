Гаспачо
Блог

🤯 Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Почему? Его цель - попасть на ЧМ

ЧМ-2026
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Как сообщает саудовский источник Al Harbi, Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром».

Португалец планирует остаться в клубе до начала 2027 года, потому что его конечная цель - выступление за Португалию на чемпионате мира 2026 года.

Его нынешний контракт действует до 2025-го, по которому он зарабатывает 200 млн евро в год.

Cristiano Ronaldo wants new contract at Al Nassr for one reason - length revealed

В 2027-м году Криштиану исполнится 42 года.

💭 «Мы не готовы к тому, что он уйдет на пенсию. GOAT».

💭 «Не могу его понять. Он хочет играть до 45?».

💭 «ЧМ-2026? Это невозможно».

💭 «Хочу, чтобы Роналду ушел из футбола, закончив в «Спортинге». После победы на ЧМ, хотелось бы увидеть его последний танец в Лиге чемпионов».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий