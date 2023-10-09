🤯 Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Почему? Его цель - попасть на ЧМ
Как сообщает саудовский источник Al Harbi, Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром».
Португалец планирует остаться в клубе до начала 2027 года, потому что его конечная цель - выступление за Португалию на чемпионате мира 2026 года.
Его нынешний контракт действует до 2025-го, по которому он зарабатывает 200 млн евро в год.
В 2027-м году Криштиану исполнится 42 года.
💭 «Мы не готовы к тому, что он уйдет на пенсию. GOAT».
💭 «Не могу его понять. Он хочет играть до 45?».
💭 «ЧМ-2026? Это невозможно».
💭 «Хочу, чтобы Роналду ушел из футбола, закончив в «Спортинге». После победы на ЧМ, хотелось бы увидеть его последний танец в Лиге чемпионов».
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