🤯 Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. Почему? Его цель - попасть на ЧМ

Как сообщает саудовский источник Al Harbi, Криштиану Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром».

Португалец планирует остаться в клубе до начала 2027 года, потому что его конечная цель - выступление за Португалию на чемпионате мира 2026 года.

Его нынешний контракт действует до 2025-го, по которому он зарабатывает 200 млн евро в год.

В 2027-м году Криштиану исполнится 42 года.

💭 «Мы не готовы к тому, что он уйдет на пенсию. GOAT».

💭 «Не могу его понять. Он хочет играть до 45?».

💭 «ЧМ-2026? Это невозможно».

💭 «Хочу, чтобы Роналду ушел из футбола, закончив в «Спортинге». После победы на ЧМ, хотелось бы увидеть его последний танец в Лиге чемпионов».