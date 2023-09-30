Рамос очень хотел забить свой первый гол за «Севилью» в матче с «Барселоной». У него получилось — но есть нюанс
Бойся своих желаний.
В пятницу вечером «Севилья» приехала в гости к «Барселоне» на «Монжуик», и для Серхио Рамоса это была первая встреча с «блауграной» с марта 2020 года.
У экс-капитана «Реала», естественно, осталось острое чувство соперничества по отношению к каталонцам, и за пару дней до игры Серхио сказал, что было бы прекрасно забить свой первый гол за андалузский клуб в матче с давними соперниками.
«Надеюсь, что смогу забить свой первый гол в игре в «Барсой». Я уже подготовил празднование, и это было бы очень приятно для всех».
Но жизнь сыграла с защитником «Севильи» злую шутку. До середины второго тайма счет на табло оставался 0:0, но тут произошло невероятное. Каталонцы в очередной раз штурмовали ворота соперника, и Ямаль сделал скидку на Фермина Лопеса, набегавшего к воротам. Однако мяч попал в Рамоса и, отрикошетив, сразу же залетел в ворота прямо под рукой вышедшего с линии Эрьяна Нюланда.
Серхио не мог поверить, что такое произошло.
Действительно обидно, учитывая, что Рамос провел матч на высшем уровне, но все решила эта оплошность. Этот гол стал единственным в матче и принес победу каталонцам.
Вот уж судьба-злодейка.
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