💫 «Живи мечтой». Семь лет назад Ламин Ямаль сопровождал Рамоса на поле. Сегодня он против него играет 😱

В жизни бывает всякое. Сейчас Ламин Ямаль считается одним из главных активов «Барселоны», а всего семь лет назад он сопровождал Серхио Рамоса во время выхода «Реала» на поле.

Сегодня Ямаль и Рамос сыграют друг против друга в матче «Барселона» - «Севилья».

Фанаты впечатлены поворотами жизни.

💭 «Живи мечтой».

💭 «Обалдеть».

💭 «Ламин так сильно хотел увидеть Роналду!»

💭 «Потрясающее долголетие Рамоса».

💭 «Про такое нужно снимать фильмы».