💫 «Живи мечтой». Семь лет назад Ламин Ямаль сопровождал Рамоса на поле. Сегодня он против него играет 😱
В жизни бывает всякое. Сейчас Ламин Ямаль считается одним из главных активов «Барселоны», а всего семь лет назад он сопровождал Серхио Рамоса во время выхода «Реала» на поле.
Сегодня Ямаль и Рамос сыграют друг против друга в матче «Барселона» - «Севилья».
Фанаты впечатлены поворотами жизни.
💭 «Живи мечтой».
💭 «Обалдеть».
💭 «Ламин так сильно хотел увидеть Роналду!»
💭 «Потрясающее долголетие Рамоса».
💭 «Про такое нужно снимать фильмы».
Комментарии