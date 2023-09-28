🥰Классный поступок молодого игрока «Баварии». Он осчастливил юного фаната клуба

Добрые поступки делать просто.

После домашнего разгрома «Бохума» со счетом 7:0 18-летний французский форвард «Баварии» Матис Тель, который стал автором одного из голов, сделал этот день запоминающимся для юного болельщика клуба.

Он подошел к трибуне, которая располагается за скамейкой запасных мюнхенского клуба, взял парня на руки и перенес его к себе на газон «Альянц Арены». Судя по кастомизированной джерси, мальчика зовут Аарон, а на его футболке был девятый номер, принадлежащий Харри Кейну.

После француз снял с себя майку и подарил ее счастливому болельщику. На этом футболист не остановился: он пообщался с юношей, а затем у них была короткая прогулка по газону.

Мечты сбываются.

В начале сезона Матис Тель в проигранном «Баварией» Суперкубке Германии упустил несколько хороших моментов. Во втором тайме его заменил новичок Харри Кейн, который только прибыл в команду. После игры в социальных сетях болельщики «Баварии» оскорбляли француза, в том числе позволяя себе расистские комментарии. Клуб осудил таких людей, сказав, что те, кто пишут такие вещи − не болельщики мюнхенцев. С тех пор Тель набрал форму и теперь забил 3 гола в 5 турах Бундеслиги.