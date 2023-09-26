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Гарсия меняет главных звезд и теряет очки. Хвича и Осимхен скандалят с новым тренером, но фанаты не на их стороне

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Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Руди Гарсия Руди Гарсия
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В пятом туре Серии А «Наполи» сыграл нулевую ничью с «Болоньей», а у главного героя прошлого сезона Виктора Осимхена возгорелся конфликт с новым тренером Руди Гарсией.

Форвард не забил пенальти на 73-й минуте, а на 86-й был заменен. Когда Осимхен уходил с поля, он четко показал недовольство и высказал несколько слов Гарсии. Виктор неоднократно показывал два пальца – итальянские СМИ интерпретировали жест как упрек к тактике: Осимхен удивлялся, почему при ничейном счете тренер меняет игрока атаки, а не играет в два форварда.

То же произошло в прошлом туре с Хвичей Кварацхелией: при счете 2-2 грузин ушел с поля, показывая недовольство главным итальянским жестом.

Фанаты не одобрили поведение Осимхена:

💭 «Ни один игрок не больше клуба или тренера. Надо забивать пенальти».

💭 «Он не реализовал пенальти, это слишком».

💭 «Бро думает, что он Криштиану Роналду».

💭 «Не лучшее поведение».

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