😅 «Чем зарабатываешь?» Парень не узнал жену Месси и удивился ее дорогущим часам

Совершенно уморительный ролик в трендах соцсетей. Блогер встретил возле теннисного корта Антонеллу Рокуццо – жену Лионеля Месси. Разумеется, аксессуары у девушки не из дешевых, что и впечатлило парня.

Не все поверили в такое совпадение.

💭 Он поинтересовался: «У тебя обалденные часы. Чем ты зарабатываешь на жизнь?»

💭 «Надо было ответить: «Я просто первая леди футбола».

💭 «Королева футбола».

💭 «В целом, вопрос-то логичный».

💭 «Замужем за GOAT».

💭 «Да все он знал. Просто притворился».

💭 «Зачем Месси переехал в США? Его там не знают».