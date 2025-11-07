😅 «Чем зарабатываешь?» Парень не узнал жену Месси и удивился ее дорогущим часам
Совершенно уморительный ролик в трендах соцсетей. Блогер встретил возле теннисного корта Антонеллу Рокуццо – жену Лионеля Месси. Разумеется, аксессуары у девушки не из дешевых, что и впечатлило парня.
Не все поверили в такое совпадение.
💭 Он поинтересовался: «У тебя обалденные часы. Чем ты зарабатываешь на жизнь?»
💭 «Надо было ответить: «Я просто первая леди футбола».
💭 «Королева футбола».
💭 «В целом, вопрос-то логичный».
💭 «Замужем за GOAT».
💭 «Да все он знал. Просто притворился».
💭 «Зачем Месси переехал в США? Его там не знают».