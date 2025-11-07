Хозяева ЧМ-2026: Ванкувер ⛷️

Следующим летом сразу два канадских города станут центрами футбольного внимания – Торонто и Ванкувер.

О футбольной столице Канады мы уже рассказали . Перейдем к крупнейшему городу западного побережья страны, где уж точно любят спорт и умеют принимать крупнейшие мировые события.

15 лет назад в Ванкувере прошли зимние олимпийские игры. Теперь город ждет главное летнее событие спорта – чемпионат мира по футболу.

Ванкувер

Лучший город турнира для любителей гор на фоне океана. Звучит словно Гавайи, но нет, здесь вам не грозит солнечный удар. Это настоящая северная природа с холодными широкими реками и бесконечными лесами.

Но и насладиться пляжем удастся сполна – в Ванкувере самая длинная непрерывная набережная в мире (28 км).

Ощущение, будто здесь есть все: океанариум, хайкинг, пляж, мишленовские рестораны и, конечно же, спорт.

Стадион

BC Place (во время ЧМ будет называться стадион «Ванкувер») сразу выделяется среди остальных арен, потому что находится в самом центре города.

BC Place

Под выдвижной крышей, покрывающей более 7500 квадратных метров, этот шедевр инженерии вмещает 54 тысячи фанатов. И находиться на такой арене одно удовольствие. Это подтвердят команда МЛС «Ванкувер Уайткэпс» и «БК Лайонс» из CFL.

BC Place – вид сверху

Канадцы обожают BC Place и считают его технологическим чудом. Дело в том, что у арены крыша не металлическая, а из ткани, закрепленная тросами. Она разработана специально под климат Ванкувера после тщательных инженерных и архитектурных исследований. Дождь, солнце? Не помеха. Зрители всегда будут защищены от любой непогоды. На арене есть целая команда, определяющая, когда закрывать крышу в зависимости от погоды. Процесс занимает около 20 минут, но спланирован заранее – еще до старта события.

BC Place – вид снаружи

BC Place – вид изнутри

У стадиона есть не только опыт крупных мероприятий, но и история, ведущая корни к 1983 году. За это время арену посетили больше 36 млн человек, что сопоставимо с населением Канады (41 млн). Особенно популярен стадион для концертов – здесь выступали Тейлор Свифт, Пол Маккартни, Роджер Уотерс, Jay-Z и Бейонсе, Coldplay, U2, Guns N’ Roses. А кто-то может помнит и Церемонии открытия и закрытия ОИ-2010. Это же здесь было, узнаете?

Церемония закрытия Игр в Ванкувере

Чем еще заняться?

Как и в Торонто, в Ванкувере можно изысканно покушать, если деньги для вас не проблема. Здесь аж 12 ресторанов, получивших звезду «Мишлен». В основном, разумеется, азиатской тематики.

Покушали? Теперь прогуляйтесь по Kitsilano Beach . Здесь можно даже искупаться.

Kitsilano Beach

Не любите море? Не беда. Самый длинный бассейн Канады с подогревом тоже здесь!

Всегда тепло

А потом изучите город. Для шоппинга сходите на Granville Street и Robson Street .

Granville Street

Robson Street

И обязательно загляните на кинематографичную Georgia Street , где лишь стекло, деревья и асфальт.

Georgia Street

Фанатам природы советуем парки, коих тут крайне много. Эти три проигнорировать нельзя!

Strathcona Provincial Park – это шанс на лучшие фотки в жизни. Парк простирается от побережья до гор с высотой более 1800 метров. Самый смак – водопад Делла. Он входит в топ-10 самых высоких водопадов мира с почти вертикальным падением воды на 440 метров. Его итог – ледниковое озеро Делла.

Strathcona Provincial Park (Della lake)

Broughton Archipelago Marine Provincial Park – стоит отправиться и на большую воду, где вас ждет настоящая дикая природа. Выдры, тюлени, морские львы и свиньи, дельфины, косатки, горбатые киты – здесь есть все. А на берегу похаживают черные медведи и гризли.

Broughton Archipelago Marine Provincial Park

Pacific Rim National Park – 10 км побережья с белым песком, которым можно насладиться даже из собственного автомобиля. Идеальное созерцание красотой природы для самых ленивых.

Но не подумайте, что вас ждет пустыня. Вовсе нет, там есть и бухты, и скалы, и заливы, и леса, и пляжи. Уважаемая локация среди серферов.

Pacific Rim National Park

Расписание

Ванкувер примет семь матчей чемпионата мира – пять игр группового этапа (две с участием Канады), матч 1/16 финала и 1/8 финала.

