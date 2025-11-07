😟 Похоже, у Роналду действительно проблемы 🧠 из-за успехов Месси. Фанаты вспомнили странный отрывок из 2015-го, где Кришу тревожно из-за финала ЧМ-2014
Два золотых фонда мемов можно открыть на одних лишь интервью Криштиану Роналду у Пирса Моргана.
Португалец не стесняется в эпитетах себе – он и самый знаменитый, и самый красивый, и лучший в истории футболист.
Тема уже давно заезженная и можно лишь удивляться смелости Криштиану делать такие заявления публично. Но самое жуткое, что одержимость успехом тянется за Роналду с незапамятных времен. Неизлечимый диагноз «Лионель Месси» очевиден, но официально не диагностирован. Смотрите.
Фанаты вдохнули вторую жизнь в небольшой отрывок из фильма 2015 года «Роналду», где есть отрывок, посвященный поражению Аргентины в финале чемпионата мира.
Впервые за долгое время в комментариях единое мнение.
💭 «Запихнул кадры, в которых Месси проигрывает финал ЧМ, в собственный фильм. Психопат высшего уровня».
💭 «Роналду – главный фанат Месси. Больший, чем мы все».
💭 «Ему реально нужна помощь».
💭 «Он явно психопат».
💭 «Бро больше одержим Месси, чем футболом».
💭 «Смакует момент, ведь он не может проиграть финал ЧМ».
💭 «С каждым днем это выглядит все более странным».
