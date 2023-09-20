Футболистки сборной Испании решили прекратить бойкот.

Решение было принято после семичасовых переговоров с Федерацией и CSD Испании (Высший спортивный совет - примечание Sports.ru).

Тем не менее, решение не единогласное - две футболистки покинули заседание.

Sky Sports сообщает, что большая часть команды передумала, поскольку боится возможных юридических последствий.

Ранее футболистки заявили, что не вернутся в национальную команду до тех пор, пока не проведутся серьезные реформы в системе RFEF, даже несмотря на отставку Рубиалеса.

Как сообщает Relevo, глава CSD Виктор Фрэнсис провел переговоры с частью футболисток сегодня утром, предварительно предупредив их об угрозе судебных исков, если они продолжат забастовку.

После встречи он сказал: «Игроки выразили нам свою озабоченность по поводу необходимости внесения глубоких изменений в RFEF, и мы взяли на себя обязательство обеспечить немедленное выполнение этих изменений.

Из 23 вызванных девушек, две попросили покинуть переговоры по причинам отсутствия настроя и личного дискомфорта.

Девушки испытывают трудный момент. Я думаю, что у нас есть хорошие новости - национальная команда гарантировано проведет два матча».