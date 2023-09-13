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Лета вам в ленту🏖️ Джорджина Родригес продолжает наслаждаться морем в Испании📷

Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Джорджина Родригес
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Джорджина Родригес наслаждается отдыхом в Испании.

У девушки Криштиану Роналду лето получилось насыщенным: она посещала кинофестивали, снималась для журналов и усердно работала в спортзале.

Теперь она решила провести некоторое время на море.

Джорджина отдыхает в испанской деревне Агуа Амарга. Живописная рыбацкая деревня расположена на южном побережье Испании. Девушка проводит много времени в море.

29-летняя девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях серию снимков, запечатлевших ее поездку.

 

 

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