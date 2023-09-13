Лета вам в ленту🏖️ Джорджина Родригес продолжает наслаждаться морем в Испании📷
Джорджина Родригес наслаждается отдыхом в Испании.
У девушки Криштиану Роналду лето получилось насыщенным: она посещала кинофестивали, снималась для журналов и усердно работала в спортзале.
Теперь она решила провести некоторое время на море.
Джорджина отдыхает в испанской деревне Агуа Амарга. Живописная рыбацкая деревня расположена на южном побережье Испании. Девушка проводит много времени в море.
29-летняя девушка опубликовала на своей странице в социальных сетях серию снимков, запечатлевших ее поездку.
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