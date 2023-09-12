7 комментариев

Один из самых сложных футбольных выездов в мире.

Проблема в том, что играть предстоит на высоте 3650 метров, где и без футбола люди частенько сталкиваются с кислородным голоданием.

Вот, например фото из раздевалки сборной Бразилии - каждому игроку был предоставлен личный кислородный набор. Помогло - бразильца выиграли тот матч 4:0.

А Анхель Ди Мария использовал кислород прямо на футбольном поле.

За сутки до матча, как сообщает El Ciudadano, при выходе из автобуса по прибытии в отель некоторые игроки сборной Аргентины держали в руках кислородные баллончики для дыхания. По данным TyC Sports, такие баллончики есть у каждого игрока, что позволит им быстрее акклиматизироваться в условиях разреженного воздуха на большой высоте.

12 сентября сборная Аргентины сыграет с Боливией в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Матч пройдет на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе, расположенном на высоте 3650 метров над уровнем моря.