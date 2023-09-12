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Сегодня Месси и Аргентине предстоит тяжелейший выезд в Боливию - чтобы играть там, футболисты используют кислородные маски

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Один из самых сложных футбольных выездов в мире.

Проблема в том, что играть предстоит на высоте 3650 метров, где и без футбола люди частенько сталкиваются с кислородным голоданием.

Вот, например фото из раздевалки сборной Бразилии - каждому игроку был предоставлен личный кислородный набор. Помогло - бразильца выиграли тот матч 4:0.

А Анхель Ди Мария использовал кислород прямо на футбольном поле.

За сутки до матча, как сообщает El Ciudadano, при выходе из автобуса по прибытии в отель некоторые игроки сборной Аргентины держали в руках кислородные баллончики для дыхания. По данным TyC Sports, такие баллончики есть у каждого игрока, что позволит им быстрее акклиматизироваться в условиях разреженного воздуха на большой высоте.

12 сентября сборная Аргентины сыграет с Боливией в южноамериканском отборе на ЧМ-2026. Матч пройдет на стадионе «Эрнандо Силес» в Ла-Пасе, расположенном на высоте 3650 метров над уровнем моря.

7 комментариев

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Стальной Вилли
Ответ Rule1
Чудовищные условия,все страдают там. Не зависимо от уровня мастерства,очень сложные условия для игры. Почему не перенесут 🤷🏻‍♂️ в другой город Боливии не понятно вообще.
Потому что боливийцы специально там играют)
+3
-1
+2
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Rule1
Чудовищные условия,все страдают там. Не зависимо от уровня мастерства,очень сложные условия для игры. Почему не перенесут 🤷🏻‍♂️ в другой город Боливии не понятно вообще.
+2
-1
+1
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Rachid
Приезжайте к нам на Колыму - нет уж, лучше вы к нам:)))
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Nogoi89
Сколько матчей я там не видел, выглядело, как побоище в тумане в противогазах.
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граф Якунин
Про эквадор бы вспомнили. 2850 метров и это второй самый сложный выезд
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Alex Torres
Ответ Стальной Вилли
Потому что боливийцы специально там играют)
Это , как для нас синтетика в Лужниках 2007 год)матч с Англией😅
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граф Якунин
Ответ Стальной Вилли
Потому что боливийцы специально там играют)
А где им еще играть? Средняя высота страны над уровнем моря - 2500 метров
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