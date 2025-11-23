🎥 Добряк Мюллер. Единственный остался отмечать победу над «Лос-Анджелесом» Сона с травмированным партнером

«Ванкувер» выбил из 1/4 финала Кубка МЛС «Лос-Анджелес». До 60-й минуты канадцы вели в два мяча, пока в дело не вступил Сон Хын Мин: южнокореец оформил дубль, а счет сравнял на 95-й.

Встреча перешла в овертайм, «Ванкувер» в концовке основного времени остался вдевятером: Тристан Блэкмон получил вторую желтую, а Белал Халбуни покинул поле из-за повреждения, канадцы к этому моменты успели использовать все замены.

В овертайме голов не было, исход противостояния решила серия пенальти, где сильнее оказались «Уайткэпс». Сонни свою попытку в серии одиннадцатиметровых не реализовал.

Когда стало ясно, что победа добыта, запасные «Ванкувера» бросились отмечать с игроками на поле. Травмированный Халбуни не смог присоединиться к товарищам, но один игрок не остался – с ним праздновал Томас Мюллер.

С одиннадцатиметровыми у «Ванкувера» в этом сезоне полный порядок: игроков к серии готовит лично раумдойтер по авторской методике. В финале Западной конференции «Уайткэпс» встретятся с победителем пары «Сан-Диего» – «Миннесота».