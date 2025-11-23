😰 «Он взял меня за горло, мы поссорились. После игры я увидел, что он ждет меня с Гаттузо». Гиггз вспомнил конфликт с Кака

Легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил конфликт на футбольном поле с Кака, выступавшим в то время за «Милан».

Сейчас трудно это себе представить, учитывая положительный образ бразильца, но тогда валлийцу было не до шуток:

«Однажды я сфолил на Кака, и он взял меня за горло рукой, мы поссорились. После игры я увидел, что он ждет меня с Гаттузо. Дженнаро сказал мне, что Кака хочет извиниться, но он не говорит по-английски. Я сказал, что нет проблем и обид.

После того, как Гаттузо перевел ему, Кака подошел, обнял меня и снова извинился. Мы обменялись футболками, я никогда не забуду этот день».

Вы тоже думаете, что Гиггзу запомнились не только извинения Кака?