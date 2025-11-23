1 мин.

🎥 В сети вирусится мега-гол Карла из «Баварии» – ему было всего 11! Тот ролик лайкал еще Ямаль

91

В «Баварии» зажглась новая звездочка – 17-летний Леннарт Карл. Парень попал в академию мюнхенцев в 2022-м, а за основу дебютировал летом 2025-го на клубном чемпионате мира. В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей во всех турнирах: забил три гола, в том числе в ЛЧ, а также отправил к себе в копилку два ассиста.

Рекордмайстер в 11-м туре Бундеслиги против «Фрайбурга» отыгрался с 0:2 до 6:2. Карл в этой встрече забил и отдал ассист – на момент матча ему было 17 лет и 273 дня.

Парень стал самым молодым игроком в истории «Баварии», кому удалось забить и ассистировать в одном матче Бундеслиги. Он также стал самым юным футболистом с мячом и голевой в одной игре чемпионата среди топовых европейских лиг, обойдя Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. 

Талант Леннарта был заметен еще в 2019-м. Портал 433 вспомнил свой старый пост: маленький игрок «Айнтрахта» U11 забил чудо-гол и отпраздновал так, будто позади долгие годы карьеры на самом высоком уровне.

Малыш на видео – Леннарт Карл.

Тот пост лайкал еще Ламин Ямаль, чье имя тогда тоже мало кто знал.

Короче говоря, парень талантливый.

Клубы
logoЛамин Ямаль
logoКилиан Мбаппе
logoБавария
logoАйнтрахт Франкфурт
logoбундеслига Германия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛеннарт Карл