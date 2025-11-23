🎥 В сети вирусится мега-гол Карла из «Баварии» – ему было всего 11! Тот ролик лайкал еще Ямаль

В «Баварии» зажглась новая звездочка – 17-летний Леннарт Карл. Парень попал в академию мюнхенцев в 2022-м, а за основу дебютировал летом 2025-го на клубном чемпионате мира. В сезоне-2025/26 он провел 14 матчей во всех турнирах: забил три гола, в том числе в ЛЧ, а также отправил к себе в копилку два ассиста.

Рекордмайстер в 11-м туре Бундеслиги против «Фрайбурга» отыгрался с 0:2 до 6:2. Карл в этой встрече забил и отдал ассист – на момент матча ему было 17 лет и 273 дня.

Парень стал самым молодым игроком в истории «Баварии», кому удалось забить и ассистировать в одном матче Бундеслиги. Он также стал самым юным футболистом с мячом и голевой в одной игре чемпионата среди топовых европейских лиг, обойдя Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе.

Талант Леннарта был заметен еще в 2019-м. Портал 433 вспомнил свой старый пост: маленький игрок «Айнтрахта» U11 забил чудо-гол и отпраздновал так, будто позади долгие годы карьеры на самом высоком уровне.

Малыш на видео – Леннарт Карл.

Тот пост лайкал еще Ламин Ямаль, чье имя тогда тоже мало кто знал.

Короче говоря, парень талантливый.