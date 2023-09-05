23 комментария

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Джорджо Кьеллини сравнил сложность оборонительных действий против Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я постоянно изучаю своих соперников. Про Криштиану Роналду я бы сказал, что лучший способ закрыть его - это помешать ему смещаться в центр, где он использует правую ногу.

Как закрыть Месси? Лучший способ обороны против Лео - перекреститься и молиться», - заявил итальянский защитник.

Джорджо и Лионель пообщались после матча «Майами» - «Гэлакси». Аргентинец сфотографировался с детьми итальянца.

Напомним, что Кьеллини и Роналду вместе выступали за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.