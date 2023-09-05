Гаспачо
Блог

«Как защититься от Криштиану? Помешать ему использовать правую ногу. Как закрыть Месси? Перекреститься и молиться». Джорджо Кьеллини зажег после матча «Майами» - «Гэлакси» 🙏

МЛС МЛС
Клубы Клубы
Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Ювентус Ювентус
Лионель Месси Лионель Месси
Интер Майами Интер Майами
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Футбол Футбол

Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Джорджо Кьеллини сравнил сложность оборонительных действий против Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я постоянно изучаю своих соперников. Про Криштиану Роналду я бы сказал, что лучший способ закрыть его - это помешать ему смещаться в центр, где он использует правую ногу.

Как закрыть Месси? Лучший способ обороны против Лео - перекреститься и молиться», - заявил итальянский защитник.

Джорджо и Лионель пообщались после матча «Майами» - «Гэлакси». Аргентинец сфотографировался с детьми итальянца.

Напомним, что Кьеллини и Роналду вместе выступали за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман Григоренко
Почему автор везде про эту команду пишет Гэлакси? Это другая команда - ФК Лос Анджелес.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Кьеллини пусть лучше вспомнит, сколько его Ювентусу положил Роналду голов, а сколько меська. Видимо ему молитвы помогли, а правую Роналду он закрыть не смог никак.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бьорн Дэли
Ответ Real_v_dushe
Всё просто: считайте, сколько забил Роналду Ювентусу, а сколько меська. Счёт там абсолютно разгромный для Кьеллини. У Баварии тоже самое. Все игроки и Ювентуса, и Баварии признавали, что вцелом по карьере им Роналду было проблемнее сдержать, чем меську. Но пиар есть пиар и такие вещи они говорят, потому что есть соответствующая пропаганда, против которой не попрёшь.
Весь мир против бездаря из аль насры, какая боль)
Когда кринж забивал голы с офсайдов и получал липовые ЛЧ его адепты молчали.
Как кринжу вернулась карма и вне Реала он потерпел крах, так это значит пропаганда.
Психдиспансер какой то.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Опёнышев
Ответ Роман Григоренко
Почему автор везде про эту команду пишет Гэлакси? Это другая команда - ФК Лос Анджелес.
Автор статьи типичный новоиспеченный фанат майами, не врубающийся за расклад команд в млс и кто там играет вообще
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marcs
Очередной аргентинец хвалит Месси… Хотя стоп…
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ложный Латераль
Ответ LinkLin
Да ладно, из них двоих Роналду - одноногий футболист? Это просто смешно. Разве не он Юве забивал в полуфинале и в финале, и через себя, и как угодно? Почему Джорджо правую ногу не закрывал? Некрасиво вылизал, некрасиво...
Топ 10 голов левой ногой в 21 веке:
1. Месси 424
2. Салах 140
3. Гризман 134
4. Подольски 122
5. Роббен 120
6. РОНАЛДУ 109)

Если убрать у Роналду голы и с левой и с правой, то все равно останется больше 145 голов)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Костылев
100 летнее интервью! Но админу надо поднять аудиторию
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Ответ Дороф
А голову он закрыть смог? Роналду забивает головой немного реже, чем со столь нелюбимых его "фанатами" пенальти.
Всё просто: считайте, сколько забил Роналду Ювентусу, а сколько меська. Счёт там абсолютно разгромный для Кьеллини. У Баварии тоже самое. Все игроки и Ювентуса, и Баварии признавали, что вцелом по карьере им Роналду было проблемнее сдержать, чем меську. Но пиар есть пиар и такие вещи они говорят, потому что есть соответствующая пропаганда, против которой не попрёшь.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Джи
😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Темирхан Бекпембетов
сам опытный футболист говорит который играл против обоих, так что мнение других умников не интересно, просто молитесь и все, Месси он же гений@
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Someone from Internet
Ответ Marcs
Очередной аргентинец хвалит Месси… Хотя стоп…
Месси очень похож на европейца. Может быть имеет итальянские корни, итальянцев много в Аргентине. Вот Тевес больше похож на коренного жителя Аргентины.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barcelonafun
Ответ Dmitry Shaolin
Очень давно заметил, что если защитники перекрывают движение Месси от правого края к центру - все, Месси исчезает с поля. Если есть дыры - да, бьет и хорошо бьет. Но перекрыть его не так уж и сложно.
Где же ты был раньше, дорогой? 100-миллионный Гвардиол тебя бы поблагодарил после полуфинала. Кто ж знал, что ты все знал?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий