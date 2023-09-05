23 комментария

«Как защититься от Криштиану? Помешать ему использовать правую ногу. Как закрыть Месси? Перекреститься и молиться». Джорджо Кьеллини зажег после матча «Майами» - «Гэлакси» 🙏
Защитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Джорджо Кьеллини сравнил сложность оборонительных действий против Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Я постоянно изучаю своих соперников. Про Криштиану Роналду я бы сказал, что лучший способ закрыть его - это помешать ему смещаться в центр, где он использует правую ногу.
Как закрыть Месси? Лучший способ обороны против Лео - перекреститься и молиться», - заявил итальянский защитник.
Джорджо и Лионель пообщались после матча «Майами» - «Гэлакси». Аргентинец сфотографировался с детьми итальянца.
Напомним, что Кьеллини и Роналду вместе выступали за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
Когда кринж забивал голы с офсайдов и получал липовые ЛЧ его адепты молчали.
Как кринжу вернулась карма и вне Реала он потерпел крах, так это значит пропаганда.
Психдиспансер какой то.
1. Месси 424
2. Салах 140
3. Гризман 134
4. Подольски 122
5. Роббен 120
6. РОНАЛДУ 109)
Если убрать у Роналду голы и с левой и с правой, то все равно останется больше 145 голов)