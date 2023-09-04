Попало в кадр: умопомрачительная реакция Селены Гомес на промах Лионеля Месси😱😱😱
Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».
Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против действующего чемпиона МЛС со счетом 3:1.
Всего в 11 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.
Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд – до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против «Нэшвилла» (0:0).
А вот реакция известной певицы и актрисы Селены Гомес на один из моментов с участием Лео - судя по всему, она болела в этом матче за «Лос-Анджелес».
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