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Попало в кадр: умопомрачительная реакция Селены Гомес на промах Лионеля Месси😱😱😱

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Лионель Месси сделал две голевые передачи в матче МЛС против «Лос-Анджелеса».

Сегодня «Интер Майами» победил в выездном матче против действующего чемпиона МЛС со счетом 3:1.

Всего в 11 играх за «Интер Майами» в различных турнирах на счету Месси 11 мячей и 5 голевых передач. В трех матчах МЛС у Лео гол и две результативные передачи.

Отметим, что аргентинец не забил во втором матче подряд – до этого ему не удалось отличиться в домашнем матче МЛС против «Нэшвилла» (0:0).

А вот реакция известной певицы и актрисы Селены Гомес на один из моментов с участием Лео - судя по всему, она болела в этом матче за «Лос-Анджелес».

6 комментариев

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Olenyuksi
Ответ Hella black
Ну ничего особенного в этой Селене Гомес,даже не знаю в чём её талант 🤔
Милая мордашка была в юности. К 30 ти превратилась в женщину и уже ничего не осталось, т.к. такие песни без милой мордашки никому не нужны. Так было со многими - Бритни и иже с ними.
+11
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+11
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DeadSilence
Надо срочно запилить gif’ку!
+3
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+3
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Виктор Войнов
То ли чувак с очками провидец, то ли Селена притормаживает
+1
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Hella black
Ну ничего особенного в этой Селене Гомес,даже не знаю в чём её талант 🤔
+2
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Don_Krebs
А в каком месте там промах? В створ-то Месси попал, просто вратарь отбил.
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