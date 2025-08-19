🚨😳 «Марсель» начал сезон не только с поражения, но и скандала: Де Дзерби выгоняет из команды Рабьо и Роу

Роберто Де Дзерби запрещает двум игрокам «Марселя» тренироваться с основным составом и хочет, чтобы они были проданы.

Почему? Клуб стартовал с поражения «Ренну» в новом сезоне Лиги 1. И, судя по всему, игроки решили найти виноватого. А были это Джонатан Роу и Адриен Рабьо. Сообщается, что футболисты устроили скандал после матча – оскорбляли друг друга в раздевалке и даже дошли до физического контакта.

Игрокам и персоналу пришлось вмешаться, чтобы успокоить коллег. Издание La Provence утверждает, что Роу ударил Рабьо после того, как услышал несколько не самых приятных комментариев о себе.

L'Equipe сообщил, что игроки отстранены от тренировок. А буквально час назад стало известно, что «Марсель» выставил Роу и Рабьо на продажу.