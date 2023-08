Есть неожиданная фамилия.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо известен тем, что рассказывает о крупнейших трансферных сделках мирового футбола, а его фраза Here we go уже стала синонимом трансферного окна. Сегодня итальянец рассказал о том, какие трансферы этого лета считает лучшими.

Возглавляет список Романо английская сенсация Джуд Беллингем, за которого «Мадрид» этим летом заплатил 103 млн евро. Трансферная сага длилась долго, а долгое время основным претендентом считался «Ливерпуль». Фабрицио назвал сделку «шедевром» из-за высокой конкуренции на игрока.

На втором месте оказался переход Илкая Гюндогана в «Барселону». Он не продлил контракт с «Сити» и стал свободным агентом. Романо расхвалил немца и назвал его «одним из самых недооцененных игроков в мире за последние 10 лет».

Следующий игрок − Деклан Райс, перешедший в «Арсенал» из «Вест Хэма» за рекордную для Англии сумму в 105 млн фунтов. Романо предупредил болельщиков, чтобы они были терпеливы к игроку.

Четвертое место за трансфером Доминика Собослаи в «Ливерпуль». За австрийца заплатили 60 млн фунтов.

И, наконец, неожиданное завершение пятерки в лице Тейани Рейндерса в «Милан», за которого итальянский клуб выложил 20 млн евро. Фабрицио очень лестно высказался о хавбеке: «Безумно качественный, умный игрок. Заменить Тонали было непросто, но «Милан» проделал отличную работу. Благодаря упорной работе и опыту, полученному в Италии, Рейндерс может в ближайшие годы стать топ-игроком».

