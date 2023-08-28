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Фабрицио Романо выбрал пять лучших трансферов лета. Все они с приставкой топ

Милан Милан
Фабрицио Романо
Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Барселона Барселона
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
Арсенал Арсенал
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Деклан Райс Деклан Райс
Доминик Собослаи Доминик Собослаи
Тейани Рейндерс Тейани Рейндерс
Футбол Футбол

Есть неожиданная фамилия.

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо известен тем, что рассказывает о крупнейших трансферных сделках мирового футбола, а его фраза Here we go уже стала синонимом трансферного окна. Сегодня итальянец рассказал о том, какие трансферы этого лета считает лучшими.

Возглавляет список Романо английская сенсация Джуд Беллингем, за которого «Мадрид» этим летом заплатил 103 млн евро. Трансферная сага длилась долго, а долгое время основным претендентом считался «Ливерпуль». Фабрицио назвал сделку «шедевром» из-за высокой конкуренции на игрока.

На втором месте оказался переход Илкая Гюндогана в «Барселону». Он не продлил контракт с «Сити» и стал свободным агентом. Романо расхвалил немца и назвал его «одним из самых недооцененных игроков в мире за последние 10 лет».

Следующий игрок − Деклан Райс, перешедший в «Арсенал» из «Вест Хэма» за рекордную для Англии сумму в 105 млн фунтов. Романо предупредил болельщиков, чтобы они были терпеливы к игроку.

Четвертое место за трансфером Доминика Собослаи в «Ливерпуль». За австрийца заплатили 60 млн фунтов.

И, наконец, неожиданное завершение пятерки в лице Тейани Рейндерса в «Милан», за которого итальянский клуб выложил 20 млн евро. Фабрицио очень лестно высказался о хавбеке: «Безумно качественный, умный игрок. Заменить Тонали было непросто, но «Милан» проделал отличную работу. Благодаря упорной работе и опыту, полученному в Италии, Рейндерс может в ближайшие годы стать топ-игроком».

А кого бы вы включили в свой топ-5 лучших трансферов лета? Пишите в комментариях.

3 комментария

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Rosslyn
Игра Тейани Рейндерса действительно вызывает осторожный оптимизм, игрок будто вышел из академии с отличием ... даже не коснувшись соблазнов современной жизни. Forza Milan !
+2
0
+2
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Vadia
"Четвертое место за трансфером Доминика Собослаи в «Ливерпуль». За австрийца заплатили 60 млн фунтов.". И когда это Доминик стал австрийцем?
+2
0
+2
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