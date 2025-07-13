Если не Рэшфорд, то он. «Барселона» ждет, когда Диас уговорит «Ливерпуль» отпустить его 👏

Бесконечные попытки «Барселоны» подписать нового вингера утомили этим летом уже всех.

Провал с Нико Уильямсом, казалось бы, переключил каталонцев на Маркуса Рэшфорда. Но, по свежим сообщениям Sky, переходу мешает одна очень серьезная проблема – нежелание «Барсы» покупать англичанина. Их устраивает только аренда.

И на фоне очередных нерешаемых проблем появился свет, звать который Луис Диас.

Колумбиец с высокой долей вероятности покинет «Ливерпуль», а «Барселона» с удовольствием его подпишет.

Журналист Фернандо Поло сообщает, что клуб ждет информации от Диаса, который должен попросить «Ливерпуль» отпустить его. «Барса» надеется, что Луис поможет в переговорах. А его окружение уточняет, что игрок пойдет «на все» лишь бы переехать в Каталонию в ближайшее время.

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