😲 Прогноз на финал КЧМ от искусственного интеллекта – вот настоящий шок

Вот-вот мы узнаем первого победителя чемпионата мира по футболу среди клубов.

Ожидаемый «ПСЖ» сыграет с неожиданным «Челси». Казалось бы, фаворит очевиден. Но так считают далеко не все сильнейшие умы планеты.

Искусственный интеллект предсказал очень неожиданные итоги игры. Даже не пытайтесь угадать.

Во-первых, в матче будет шесть голов. Во-вторых, половину из них забьет «Челси». В-третьих, победитель определится в серии пенальти, которую сильнейшая команда Европы проиграет.

Было бы круто еще узнать, кто не забьет в серии одиннадцатиметровых ударов. Попробуете угадать?