🍺 «Пьет пиво с обычными мужиками». В соцсетях набирает популярность фото отдыхающего Аршавина в компании... Второго не узнали 😔

В соцсетях завирусилось фото с Андреем Аршавиным и Леонидом Слуцким на отдыхе. Кажется, в Германии.

Европейские любители футбола словили ностальгию, увидев экс-нападающего «Арсенала». Но, похоже, не узнали тренера вице-чемпиона Китая.

Обидно?

💭 «Андрей Аршавин. Улицы никогда его не забудут».

💭 «Какой был игрок».

💭 «Я был на этой игре».

💭 «Пьет пиво с обычными мужиками».

💭 «Русская машина».

💭 «Он настолько крут, что пьет пиво через соломинку».

💭 «Жаль, что его даже не узнают».

Ну ладно. Один все же узнал. Наверное, фанат «Халла».

Нужен всего лишь один покер «Ливерпулю»!