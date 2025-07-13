🍺 «Пьет пиво с обычными мужиками». В соцсетях набирает популярность фото отдыхающего Аршавина в компании... Второго не узнали 😔
В соцсетях завирусилось фото с Андреем Аршавиным и Леонидом Слуцким на отдыхе. Кажется, в Германии.
Европейские любители футбола словили ностальгию, увидев экс-нападающего «Арсенала». Но, похоже, не узнали тренера вице-чемпиона Китая.
Обидно?
💭 «Андрей Аршавин. Улицы никогда его не забудут».
💭 «Какой был игрок».
💭 «Я был на этой игре».
💭 «Пьет пиво с обычными мужиками».
💭 «Русская машина».
💭 «Он настолько крут, что пьет пиво через соломинку».
💭 «Жаль, что его даже не узнают».
Ну ладно. Один все же узнал. Наверное, фанат «Халла».
Нужен всего лишь один покер «Ливерпулю»!
И еще тут пасхалка - стоит 4 кружка. Наверное для фотографа.