🤦♂️ Открытие финала КЧМ – провал. Оказалось, что никому не нравится Робби Уильямс
Прямо сейчас в Нью-Джерси (США) проходит финал клубного чемпионата мира, в котором играют «ПСЖ» и «Челси».
Как и положено скандальному турниру, он должен получить обсуждаемый конец. А любовь американцев ко всему американскому – идеальная среда для сомнительных экспериментов.
Короче:
Игроки снова вышли в стиле американского соккера футбола.
Дональд Трамп эпично прилетел на вертолете за 15 минут до игры.
Легендарный ринг-анонсер Брюс Баффер объявил старт матча.
А за концерт отвечал британский певец Робби Уильямс, который, как раз, выбесил фанатов больше всех.
💭 «Кто это нахрен такой?»
💭 «Зачем наш футбол превращают в американскую чушь?»
💭 «Оставьте это дерьмо американсому футболу. Боже, какой кринж».
💭 «Как же всем пофиг».
💭 «Отвратительное выступление».
💭 «Я просто хочу посмотреть футбол, нафига мне это надо?»
(Для тех, кому судя по посту не очевидно, Робби – англичанин)