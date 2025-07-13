🤦‍♂️ Открытие финала КЧМ – провал. Оказалось, что никому не нравится Робби Уильямс

Прямо сейчас в Нью-Джерси (США) проходит финал клубного чемпионата мира, в котором играют «ПСЖ» и «Челси».

Как и положено скандальному турниру, он должен получить обсуждаемый конец. А любовь американцев ко всему американскому – идеальная среда для сомнительных экспериментов.

Короче:

Игроки снова вышли в стиле американского соккера футбола.

Дональд Трамп эпично прилетел на вертолете за 15 минут до игры.

Легендарный ринг-анонсер Брюс Баффер объявил старт матча.

А за концерт отвечал британский певец Робби Уильямс, который, как раз, выбесил фанатов больше всех.

💭 «Кто это нахрен такой?»

💭 «Зачем наш футбол превращают в американскую чушь?»

💭 «Оставьте это дерьмо американсому футболу. Боже, какой кринж».

💭 «Как же всем пофиг».

💭 «Отвратительное выступление».

💭 «Я просто хочу посмотреть футбол, нафига мне это надо?»