26 комментариев

Противостояние продолжается даже на разных континентах.

Матч между «Интер Майами» и «Филадельфией» в Кубке лиг собрал больше зрителей (930 млн), чем все игры чемпионата Саудовской Аравии вместе взятые на этой неделе (340 млн).

Финал Кубка лиг против «Нэшвилла» пройдет 20 августа (начало – в 04:00 по московскому времени).

Встреча состоится на стадионе Geodis Park – домашней арене «Нэшвилла», вмещающей 30 000 зрителей.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.