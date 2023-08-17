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В этой дуэли Месси снова «сделал» Роналду - МЛС обошла Саудовскую Аравию по просмотрам матчей🔥🔥🔥

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Противостояние продолжается даже на разных континентах.

Матч между «Интер Майами» и «Филадельфией» в Кубке лиг собрал больше зрителей (930 млн), чем все игры чемпионата Саудовской Аравии вместе взятые на этой неделе (340 млн).

Финал Кубка лиг против «Нэшвилла» пройдет 20 августа (начало – в 04:00 по московскому времени).

Встреча состоится на стадионе Geodis Park – домашней арене «Нэшвилла», вмещающей 30 000 зрителей.

Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.

26 комментариев

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Rule1
Лицезреть футбол от Месси и от Рыгалдыча,это же небо и земля
Между ними пропасть на тысячу световых лет. Один дрыгает ногами и падает при первой же удобной возможности. Второй играет как футбольный небожитель,творит,раздаёт,забивает
+15
-7
+8
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davidoser
ну Леня пока еще свеженький трансфер, да и вообще ничего удивительного, ведь он еще способен показывать зрелищный футбол, в отличии от верблюжьего красавчика
+10
-4
+6
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St.7
Ответ Rule1
Лицезреть футбол от Месси и от Рыгалдыча,это же небо и земля Между ними пропасть на тысячу световых лет. Один дрыгает ногами и падает при первой же удобной возможности. Второй играет как футбольный небожитель,творит,раздаёт,забивает
Не то что великие хейтеры,вы добились явно больше Роналду.
+4
-3
+1
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TravenS
Ответ Xusan Abdulhamid
Физику надо изучать господин "световой лет".
Кому-то и про запятые не мешало бы повторить...
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TravenS
Ответ Xusan Abdulhamid
пфф, я не русский, ок. я говорю про логику а не про грамматику. Повзрослейте уже школьники
Безграмотный чему-то людей учит 😂😂😂
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Серж Ск
Ответ Григорий Савельев
Кто вообще смотрит лигу А Э кроме них самих?
ещё сестра Роналду.
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Oleg
Ответ Хызыр
У меня 1 вопрос. Как может матч Интер Майами посмотреть почти миллиард зрителей? Как это возможно? Видимо какие то хитрые подсчеты вместе с просмотрами видосов на всех платформах, иначе не обьяснить
Это просмотры, не количество людей а именно просмотры.
Тут можно и 3 миллиарда цифру сделать, если каждый по 100 раз посмотрит.
+1
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Григорий Савельев
Кто вообще смотрит лигу А Э кроме них самих?
+3
-3
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Игорь Климов
Ничего в этом удивительнлго нет, дальше этот разрыв будет только увеличиваться.
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Хызыр
У меня 1 вопрос. Как может матч Интер Майами посмотреть почти миллиард зрителей? Как это возможно? Видимо какие то хитрые подсчеты вместе с просмотрами видосов на всех платформах, иначе не обьяснить
+2
-2
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Айбек Асилов
Ответ Xusan Abdulhamid
Тебе жалко Роналду?))) А ты сам кто? Он миллионер, у него все есть, а у тебя что есть? Жалько ему 🤣🤣🤣
ты пойми,его кроме Месси никто не интересует.Со временем деньги становиться не важным,важно величие,спор между двумя лучшими.И этот спор Роналду проигрывает.
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Игорь Климов
Ответ Серж Ск
ещё сестра Роналду.
Ещё Пирс Морган.
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