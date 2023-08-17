26 комментариев

В этой дуэли Месси снова «сделал» Роналду - МЛС обошла Саудовскую Аравию по просмотрам матчей🔥🔥🔥
Противостояние продолжается даже на разных континентах.
Матч между «Интер Майами» и «Филадельфией» в Кубке лиг собрал больше зрителей (930 млн), чем все игры чемпионата Саудовской Аравии вместе взятые на этой неделе (340 млн).
Финал Кубка лиг против «Нэшвилла» пройдет 20 августа (начало – в 04:00 по московскому времени).
Встреча состоится на стадионе Geodis Park – домашней арене «Нэшвилла», вмещающей 30 000 зрителей.
Кубок лиг (Leagues Cup) – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первые места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Кубок чемпионов КОНКАКАФ.
Между ними пропасть на тысячу световых лет. Один дрыгает ногами и падает при первой же удобной возможности. Второй играет как футбольный небожитель,творит,раздаёт,забивает
Тут можно и 3 миллиарда цифру сделать, если каждый по 100 раз посмотрит.