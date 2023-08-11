Форвард иракского клуба сделал селфи с Роналду. Португалец точно не обрадуется подписи к этой фотографии
Казалось бы, при чем тут Месси...
Нападающий иракского клуба «Аль-Шорта» Ахмед Зеро опубликовал в соцсетях фото с Криштиану Роналду с подписью, которая точно не понравится звездному португальцу.
«Аль-Наср» победил «Аль-Шорту» (1:0) в полуфинале Кубка арабских чемпионов, единственный гол матча забил Криш с пенальти. После финального свистка 20-летний игрок сборной Ирака подошел к 38-летнему нападающему и попросил о фото — Роналду не отказал.
Радостный Зеро сразу же запостил фото в своем инстаграме, подписав его:
«Со вторым лучшим игроком в истории».
Этот пост собрал больше 6 тысяч комментариев, большинство из которых было гифками с Месси и словами одобрения.
💬 «Этот парень унизил гигантскую фан-базу».
💬 «Мы все знаем, кого он имеет в виду. Месси».
💬 «Уничтожил Роналду!»
💬 «Конечно, первое место зарезервировано Месси».
💬 «М-е-е-е-е-есси» (отсылка к GOAT)
💬 «Конечно, первое место зарезервировано Месси».
Однако поклонники Роналду из Саудовской Аравии встали на защиту своего кумира.
💬 «Очевидная реакция после проигрыша. Как смеет игрок, которого никто не знает, говорить такое о Роналду».
💬 «Тебя вообще никто не знает, заткнись».
💬 «Это ты говоришь об обладателе пяти «Золотых мячей»?».
💬 «Очевидная реакция после проигрыша. Как смеет игрок, которого никто не знает, говорить такое о Роналду».
💬 «Твое величайшее достижение — фото с королем футбола».
Или же он имел в виду себя? 😄
Пеле и Марадона где-то наверху, синхронно поперхнувшись кофе: ну да, ну да, пошли мы на
Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷.
Лучший игрок современности:
Месси 🇦🇷.
Определённо, что Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков. Победа на ЧМ - 18.12.2022г. и второе MVP этого турнира, подтверждение этому неоспоримому факту.