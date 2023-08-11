Казалось бы, при чем тут Месси...

Нападающий иракского клуба «Аль-Шорта» Ахмед Зеро опубликовал в соцсетях фото с Криштиану Роналду с подписью, которая точно не понравится звездному португальцу.

«Аль-Наср» победил «Аль-Шорту» (1:0) в полуфинале Кубка арабских чемпионов, единственный гол матча забил Криш с пенальти. После финального свистка 20-летний игрок сборной Ирака подошел к 38-летнему нападающему и попросил о фото — Роналду не отказал.

Радостный Зеро сразу же запостил фото в своем инстаграме, подписав его:

«Со вторым лучшим игроком в истории».

Этот пост собрал больше 6 тысяч комментариев, большинство из которых было гифками с Месси и словами одобрения.

💬 «Этот парень унизил гигантскую фан-базу».

💬 «Мы все знаем, кого он имеет в виду. Месси».

💬 «Уничтожил Роналду!»

💬 «Конечно, первое место зарезервировано Месси».

💬 «М-е-е-е-е-есси» (отсылка к GOAT)

💬 «Конечно, первое место зарезервировано Месси».

Однако поклонники Роналду из Саудовской Аравии встали на защиту своего кумира.

💬 «Очевидная реакция после проигрыша. Как смеет игрок, которого никто не знает, говорить такое о Роналду».

💬 «Тебя вообще никто не знает, заткнись».

💬 «Это ты говоришь об обладателе пяти «Золотых мячей»?».

💬 «Очевидная реакция после проигрыша. Как смеет игрок, которого никто не знает, говорить такое о Роналду».

💬 «Твое величайшее достижение — фото с королем футбола».

Или же он имел в виду себя? 😄