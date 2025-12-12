Лучшие старты клубов в истории ЛЧ. «Мадрид» и «Бавария» – лидеры, «Спартак» соседствует с «Арсеналом» Артеты

Лига чемпионов ушла на паузу до следующего года. После шести матчей лигового этапа текущего розыгрыша турнира лишь одна команда осталась непобедимой – «Арсенал».

«Канониры» пока идут даже без ничьих, они одержали победу во всех шести играх ЛЧ и набрали максимальные 18 очков.

Портал Transfermarkt вспомнил такие же идеальные старты команд после шести первых матчей Лиги чемпионов, таких нашлось всего 15 за всю историю турнира.

У «Мадрида» и «Баварии» – рекордные три попадания в топ. Из всего рейтинга только «сливочные» и мюнхенцы, показав идеальный старт, в итоге стали победителями турнира – «Реал» в сезоне-2023/24, а «Бавария» в сезоне-2019/20.

До финала добрались две команды: «Ливерпуль» в сезоне-2021/22 и «Милан» в сезоне-1992/93. В рейтинге есть и «Спартак»: в сезоне-1995/96 столичный клуб начал свой путь в Лиге чемпионов с шести побед подряд, а покинул турнир в четвертьфинале, не справившись с «Нантом».

Команды, начавшие сезон ЛЧ с шести побед в шести матчах

RO16 – 1/8; QT – 1/4; SM – 1/2

Как далеко пройдет «Арсенал» Артеты в текущей кампании?