Портал Transfermarkt последний раз в 2025 году провел обновление трансферной стоимости футболистов Ла Лиги. Всего 493 игроков испанского первенства получили новые рыночные стоимости.

Главными бенефициаром обновления стал Арда Гюлер, чья трансферная стоимость увеличилась на 30 млн и теперь составляет 90 млн евро. Килиан Мбаппе подорожал на 20 млн, теперь он оценивается в 200 млн евро. Вместе с Ламином Ямалем и Эрлингом Холандом француз входит в тройку самых дорогостоящих футболистов планеты.

Игроки Ла Лиги с наибольшим ростом трансферной стоимости после декабрьского обновления Transfermarkt

Рекордный для лиги спад в декабре показали трое – Ойан Сансет, Родриго и Джуд Беллингем, все потеряли в цене 20 млн евро. Сразу шесть футболистов подешевели на 10 млн евро: Эндрик, Рональд Араухо, Дани Вивиан, Нико Уильямс, Рафинья Диас и Феде Вальверде.

Игроки Ла Лиги с наибольшим спадом трансферной стоимости после декабрьского обновления Transfermarkt

Беллингем хоть и стал одним из лидеров по спаду оценочной стоимости, но его 160 млн до сих пор позволяют англичанину занимать третью строчку в списке самых дорогостоящих футболистов чемпионата. В топ-10 лишь один футболист не представляет «Барселону» или «Мадрид» – Хулиан Альварес из «Атлетико».

Топ-10 самых дорогостоящих игроков Ла Лиги после декабрьского обновленияTransfermarkt

Transfermarkt также составил сборную футболистов Ла Лиги с самой высокой трансферной стоимостью. В команду попали только игроки «Барсы» и «Мадрида».

Справедливая оценка?