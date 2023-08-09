Концовка в стиле голливудских фильмов.

В борьбе за выход в 1/4 Кубка лиг (именно туда вытащил Месси свой «Интер Майами», забив штрафной на 85-й минуте), встречались «Америка» и «Нэшвилл».

До 99-й минуты основного времени матча в четвертьфинал выходила «Америка», но Сэм Сарридж на последних секундах сумел головой замкнуть навес с фланга - «Нэшвилл» спасся в первый раз.

Дополнительное время победителя не выявило, а серия пенальти закончилась со счетом 4:4, после чего были назначены дополнительные удары. «Америка» первую попытку реализовала, а затем их вратарь Луис Малагон отразил удар Джека Мейера - все, «Америка» в четвертьфинале!

Игроки и тренерский штаб успели несколько минут попраздновать успех, прежде чем видеоповтор выявил нарушение Малагона - в момент удара обе ноги вратаря находились за пределами линии ворот - «Нэшвилл» спасся во второй раз и получил право повторного удара.

Мейер забил, а в следующей перестрелке игрок «Америки» угодил в каркас ворот. «Нэшвилл» снова забил и вышел в 1/4 финала.