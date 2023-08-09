Футбол в США - это не только Месси: в 1/8 финала Кубка лиг случилась настоящая киношная драма🔥🔥🔥
Концовка в стиле голливудских фильмов.
В борьбе за выход в 1/4 Кубка лиг (именно туда вытащил Месси свой «Интер Майами», забив штрафной на 85-й минуте), встречались «Америка» и «Нэшвилл».
До 99-й минуты основного времени матча в четвертьфинал выходила «Америка», но Сэм Сарридж на последних секундах сумел головой замкнуть навес с фланга - «Нэшвилл» спасся в первый раз.
Дополнительное время победителя не выявило, а серия пенальти закончилась со счетом 4:4, после чего были назначены дополнительные удары. «Америка» первую попытку реализовала, а затем их вратарь Луис Малагон отразил удар Джека Мейера - все, «Америка» в четвертьфинале!
Игроки и тренерский штаб успели несколько минут попраздновать успех, прежде чем видеоповтор выявил нарушение Малагона - в момент удара обе ноги вратаря находились за пределами линии ворот - «Нэшвилл» спасся во второй раз и получил право повторного удара.
Мейер забил, а в следующей перестрелке игрок «Америки» угодил в каркас ворот. «Нэшвилл» снова забил и вышел в 1/4 финала.
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